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Синоптик розповіла, якою буде погода у найближчі дні

Синоптик розповіла, якою буде погода у найближчі дні
Погоду в Україні на вихідних, 15-16 серпня, визначатиме антициклон, який принесе у країну незначну прохолоду. У суботу на Прикарпатті, а в неділю на Півночі можливі дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, температура повітря передбачається +24..+28 градусів. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощі.

А в неділю по північному сходу - Сумщина, Харківщина, Чернігівщина - збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощики.

Температура повітря становитиме +24+28 градусів. На Півночі та Сході в суботу буде свіжувато, +19+24 градуси, а ось вже в неділю потепліє до +23+27 градусів.

Найближча мінімальна температура повітря у східних та північних областях +9+13 градусів.

У Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить чудову сонячну погоду. Свіжіше буде в суботу, близько +23 градусів, а в неділю потепліє до +25+27 градусів.

На наступному тижні в Україну знову повернуться +30 градусів і навіть вищі.

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Теги: синоптик, погода, Наталка Діденко
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