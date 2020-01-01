Синоптик розповіла, якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 14:21
Погоду в Україні на вихідних, 15-16 серпня, визначатиме антициклон, який принесе у країну незначну прохолоду. У суботу на Прикарпатті, а в неділю на Півночі можливі дощі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
За її словами, температура повітря передбачається +24..+28 градусів. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощі.
А в неділю по північному сходу - Сумщина, Харківщина, Чернігівщина - збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощики.
Температура повітря становитиме +24+28 градусів. На Півночі та Сході в суботу буде свіжувато, +19+24 градуси, а ось вже в неділю потепліє до +23+27 градусів.
Найближча мінімальна температура повітря у східних та північних областях +9+13 градусів.
У Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить чудову сонячну погоду. Свіжіше буде в суботу, близько +23 градусів, а в неділю потепліє до +25+27 градусів.
На наступному тижні в Україну знову повернуться +30 градусів і навіть вищі.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
За її словами, температура повітря передбачається +24..+28 градусів. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощі.
А в неділю по північному сходу - Сумщина, Харківщина, Чернігівщина - збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощики.
Температура повітря становитиме +24+28 градусів. На Півночі та Сході в суботу буде свіжувато, +19+24 градуси, а ось вже в неділю потепліє до +23+27 градусів.
Найближча мінімальна температура повітря у східних та північних областях +9+13 градусів.
У Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить чудову сонячну погоду. Свіжіше буде в суботу, близько +23 градусів, а в неділю потепліє до +25+27 градусів.
На наступному тижні в Україну знову повернуться +30 градусів і навіть вищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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