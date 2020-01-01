У Польщі в аварії загинули українець та його 13-річна донька
Сьогодні, 14:40
У Польщі в ДТП загинули батько з донькою.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції Поморського воєводства, 36-річний громадянин України за невідомих обставин раптово з’їхав з дороги та врізався у дерево. Разом з ним у машині була його 13-річна донька.
Внаслідок ДТП водій загинув на місці. Дівчину в тяжкому стані забрали до лікарні. Попри всі старання медиків, її врятувати не вдалося - померла від численних внутрішніх ушкоджень.
Причини та обставини трагедії зараз намагаються встановити прокуратура та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції Поморського воєводства, 36-річний громадянин України за невідомих обставин раптово з’їхав з дороги та врізався у дерево. Разом з ним у машині була його 13-річна донька.
Внаслідок ДТП водій загинув на місці. Дівчину в тяжкому стані забрали до лікарні. Попри всі старання медиків, її врятувати не вдалося - померла від численних внутрішніх ушкоджень.
Причини та обставини трагедії зараз намагаються встановити прокуратура та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 15:23
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:50
У Польщі в аварії загинули українець та його 13-річна донька
Сьогодні, 14:40
Синоптик розповіла, якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 14:21