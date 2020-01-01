вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі в аварії загинули українець та його 13-річна донька

У Польщі в аварії загинули українець та його 13-річна донька
У Польщі в ДТП загинули батько з донькою.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції Поморського воєводства, 36-річний громадянин України за невідомих обставин раптово з’їхав з дороги та врізався у дерево. Разом з ним у машині була його 13-річна донька.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці. Дівчину в тяжкому стані забрали до лікарні. Попри всі старання медиків, її врятувати не вдалося - померла від численних внутрішніх ушкоджень.

Причини та обставини трагедії зараз намагаються встановити прокуратура та поліція.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 15:23
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:50
У Польщі в аварії загинули українець та його 13-річна донька
Сьогодні, 14:40
На Волині чоловік обікрав приміщення, яке перебуває у власності сільської ради
Сьогодні, 14:38
Синоптик розповіла, якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 14:21
Схожі новини
У Польщі в аварії за участю двох автобусів та мікроавтобуса постраждали дві українки У Польщі в аварії за участю двох автобусів та мікроавтобуса постраждали дві українки
06 липень, 16:25
Масштабна аварія з українцями у Польщі: відомі причини і стан постраждалих Масштабна аварія з українцями у Польщі: відомі причини і стан постраждалих
03 липень, 13:36
У Польщі – масштабна аварія: зіткнулися 2 вантажівки та автобус з українцями. ФОТО У Польщі – масштабна аварія: зіткнулися 2 вантажівки та автобус з українцями. ФОТО
02 липень, 19:15
У Польщі українець за кермом BMW врізався у дерево і втік з місця аварії У Польщі українець за кермом BMW врізався у дерево і втік з місця аварії
09 червень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському будинку для літніх людей COVID-19 виявили у 7 осіб
Сьогодні, 15:38
 0
Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 15:23
 0
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:50
 0
У Польщі в аварії загинули українець та його 13-річна донька
Сьогодні, 14:40
 0
На Волині чоловік обікрав приміщення, яке перебуває у власності сільської ради
Сьогодні, 14:38
 0
Медіа
відео
1/8