У Польщі в аварії загинули українець та його 13-річна донька





Як повідомляє



Внаслідок ДТП водій загинув на місці. Дівчину в тяжкому стані забрали до лікарні. Попри всі старання медиків, її врятувати не вдалося - померла від численних внутрішніх ушкоджень.



Причини та обставини трагедії зараз намагаються встановити прокуратура та поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в ДТП загинули батько з донькою.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції Поморського воєводства, 36-річний громадянин України за невідомих обставин раптово з’їхав з дороги та врізався у дерево. Разом з ним у машині була його 13-річна донька.Внаслідок ДТП водій загинув на місці. Дівчину в тяжкому стані забрали до лікарні. Попри всі старання медиків, її врятувати не вдалося - померла від численних внутрішніх ушкоджень.Причини та обставини трагедії зараз намагаються встановити прокуратура та поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію