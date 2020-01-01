У Луцьку у квартирі через ввімкнену праску сталася пожежа. ФОТО





Загорання виникло в квартирі, що на 3-му поверсі, 14 серпня,



За словами сусідів, жінка не вимкнула праску й пішла до церкви. Власне, саме праска й спричинила пожежу.



У пресслужбі ДСНС на Волині інформацію підвердили. Постраждалих немає, пошкоджений дерев'яний стіл, на якому стояла праска.



Попередня причина – необережне поводження з електроприладом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в будинку, що на вулиці В'ячеслава Хурсенка, 29, сталася пожежа.Загорання виникло в квартирі, що на 3-му поверсі, 14 серпня, пише ІА "Конкурент".За словами сусідів, жінка не вимкнула праску й пішла до церкви. Власне, саме праска й спричинила пожежу.У пресслужбі ДСНС на Волині інформацію підвердили. Постраждалих немає, пошкоджений дерев'яний стіл, на якому стояла праска.Попередня причина – необережне поводження з електроприладом.

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