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У Луцьку у квартирі через ввімкнену праску сталася пожежа. ФОТО

У Луцьку у квартирі через ввімкнену праску сталася пожежа. ФОТО
У Луцьку в будинку, що на вулиці В'ячеслава Хурсенка, 29, сталася пожежа.

Загорання виникло в квартирі, що на 3-му поверсі, 14 серпня, пише ІА "Конкурент".

За словами сусідів, жінка не вимкнула праску й пішла до церкви. Власне, саме праска й спричинила пожежу.

У пресслужбі ДСНС на Волині інформацію підвердили. Постраждалих немає, пошкоджений дерев'яний стіл, на якому стояла праска.

Попередня причина – необережне поводження з електроприладом.

У Луцьку у квартирі через ввімкнену праску сталася пожежа. ФОТО
У Луцьку у квартирі через ввімкнену праску сталася пожежа. ФОТО
У Луцьку у квартирі через ввімкнену праску сталася пожежа. ФОТО
У Луцьку у квартирі через ввімкнену праску сталася пожежа. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, праска
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