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У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО

У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Шопена зіткнулись дві автівки.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За словами свідків аварії, жінка за кермом білої Таврії повертала з вулиці Степана Бандери і врізалась у Dacia Logan, за кермом якої був чоловік.

На місці ДТП працює швидка допомога та патрульна поліція.

Деталі – згодом.

У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Шопена
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Коментарі 1
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Два оленя не поделили дорогу. Один из-за своей будки не оценил дорожную обстановку. Второй почувствовал что главнее, почти как царь, и решил поддать жару в топку своего паровоза
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