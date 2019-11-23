У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:50
У Луцьку на вулиці Шопена зіткнулись дві автівки.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За словами свідків аварії, жінка за кермом білої Таврії повертала з вулиці Степана Бандери і врізалась у Dacia Logan, за кермом якої був чоловік.
На місці ДТП працює швидка допомога та патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За словами свідків аварії, жінка за кермом білої Таврії повертала з вулиці Степана Бандери і врізалась у Dacia Logan, за кермом якої був чоловік.
На місці ДТП працює швидка допомога та патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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Коментарі 1
Два оленя не поделили дорогу. Один из-за своей будки не оценил дорожную обстановку. Второй почувствовал что главнее, почти как царь, и решил поддать жару в топку своего паровоза
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