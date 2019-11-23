У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



За словами свідків аварії, жінка за кермом білої Таврії повертала з вулиці Степана Бандери і врізалась у Dacia Logan, за кермом якої був чоловік.



На місці ДТП працює швидка допомога та патрульна поліція.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Шопена зіткнулись дві автівки.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За словами свідків аварії, жінка за кермом білої Таврії повертала з вулиці Степана Бандери і врізалась у Dacia Logan, за кермом якої був чоловік.На місці ДТП працює швидка допомога та патрульна поліція.Деталі – згодом.

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