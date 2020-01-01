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Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО

Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО
13 серпня рибпатруль провів рейди на водоймах Горохівського, Іваничівського та Старовижівського районів та викрив чимало браконьєрів.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Для прикладу, під час рибоохоронної роботи на Мар’янівському водосховищі, поблизу с. Мар’янівка Горохівського району, викрили порушника. Громадянин ловив рибу за допомогою мисинової сітки. Він встиг виловити 7 кг риби, а саме коропа – 2, карась сріблястий – 20. Збитки, завдані рибному господарству, склали 952 грн.

На особу склали адмінпротокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи передали до суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

Того ж дня близько 21 години виявили трьох громадян, які ловили рибу забороненим сітним знаряддям. Інцидент стався на річці Західний Буг, що поблизу села Заставне Іваничівського району. У знарядді браконьєрів знаходилася риба: окунь – 4, плітка – 4 та карась сріблястий – 1, яких випустили назад у водойму. Попередили збитків на суму 425 грн.

Згодом на тій ж водоймі зафіксували аналогічне порушення. Двоє громадян ловили рибу лісковою сіткою. Завдяки оперативним діям рейдової групи порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству.

На викритих громадян склали адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

Під час рейду на річці Вижівка, поблизу села Поліське Старовижівського району, викрили чоловіка, який ловив рибу мисиновою сіткою. На порушника оформили адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення особи до відповідальності.

Волинський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства (067) 360 78 40.

Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО
Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО
Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО
Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО
Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО
Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО

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Теги: рибпатруль, порушники, рейд, Волинь
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