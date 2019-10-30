У волинянина з господарської споруди викрали скутер





14 серпня вранці 55-річний житель села Поворськ заявив у поліцію про зникнення його скутера,



Потерпілий повідомив, що вчора ввечері скутер Дефіант знаходився у господарській споруді, сьогодні вранці його уже не було.



Співробітники кримінальної поліції спільно із поліцейським офіцером громади протягом декількох годин встановили причетність до скоєння злочину 42-річного жителя сусіднього села. Викрадений скутер поліцейські вилучили.



За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі у місцевого жителя викрали скутер.14 серпня вранці 55-річний житель села Поворськ заявив у поліцію про зникнення його скутера, пише сектор комунікації поліції Волині.Потерпілий повідомив, що вчора ввечері скутер Дефіант знаходився у господарській споруді, сьогодні вранці його уже не було.Співробітники кримінальної поліції спільно із поліцейським офіцером громади протягом декількох годин встановили причетність до скоєння злочину 42-річного жителя сусіднього села. Викрадений скутер поліцейські вилучили.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289.Триває слідство.

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