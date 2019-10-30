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У волинянина з господарської споруди викрали скутер

У волинянина з господарської споруди викрали скутер
У Ковельському районі у місцевого жителя викрали скутер.

14 серпня вранці 55-річний житель села Поворськ заявив у поліцію про зникнення його скутера, пише сектор комунікації поліції Волині.

Потерпілий повідомив, що вчора ввечері скутер Дефіант знаходився у господарській споруді, сьогодні вранці його уже не було.

Співробітники кримінальної поліції спільно із поліцейським офіцером громади протягом декількох годин встановили причетність до скоєння злочину 42-річного жителя сусіднього села. Викрадений скутер поліцейські вилучили.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289.

Триває слідство.


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Теги: Ковельський район, крадіжка, скутер
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