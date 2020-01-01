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Луцький терорист Максим Кривош припинив голодування

Луцький терорист Максим Кривош припинив голодування
Підозрюваний у захоплені заручників у Луцьку Максим Кривош припинив голодування в Луцькому СІЗО.

Про це в коментарі ІА "Конкурент" повідомив прокурор Волинської області Тарас Безрукий.

"Щойно надійшло повідомлення про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні про захоплення заручників сьогодні прийняв харчування, а відтак – припинив голодування", – повідомив головний волинський прокурор.

Також він зауважив, що ув'язнений почувається добре, за ним щодня наглядали медичні працівники. Причиною оголошеного голодування начебто стало те, що підозрюваному надягали кайданки, виводячи з камери.

"Наголошу, що працівники СІЗО діяли винятково в межах своїх повноважень. Адже, згідно з правилами, підозрюваних у тяжких злочинах, схильних до втечі та захоплення заручників, потрібно супроводжувати територією установи в наручниках", – зазначив Тарас Безрукий.

До слова, голодування Кривош розпочав 30 липня.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.

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Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

23 липня йому обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.


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Теги: Максим Кривош, голодування, СІЗО, терорист
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