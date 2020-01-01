вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затриманого на хабарі директора волинської шахти підвищили на посаді

Затриманого на хабарі директора волинської шахти підвищили на посаді
Директор шахти №9 «Нововолинська» Павло Танчев, якого 30 липня затримали на отриманні неправомірної вигоди, продовжує будувати кар’єру в ДП «Волиньвугілля». Його не тільки не відсторонили від роботи, а й підвищили.

Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, 30 липня співробітники Департаменту стратегічних розслідувань і спецпідрозділу «Корд» провели обшуки на відокремленому підрозділі Шахта №9 «Нововолинська». За інформацією правоохоронців, керівник і головний інженер підприємства вносили до товарно-транспортних накладних недостовірні відомості про об’єми завантаженого кам’яного вугілля та показники рівня його зольності. За це фігуранти вимагали у покупців неправомірну вигоду. Зловмисників затримали під час отримання «відкату» у сумі 23 тисячі гривень.

За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, йшлося про виконувача обов’язків директора шахти Павла Танчева та головного інженера Олександра Шарка.

1-го серпня Павлу Танчеву обрали запобіжний захід. Луцький міськрайонний суд в особі судді Алли Полюшко відхилив клопотання слідчих про взяття підозрюваного під варту і призначив йому домашній арешт.

6-го серпня у Луцькому міськрайонному суді повинні були розглянути клопотання про відсторонення виконувача обов’язків директора шахти №9 «Нововолинська» Павла Танчева від посади. А 3 серпня виконувач обов’язків генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрій Благута підписав наказ про переведення підозрюваного в хабарництві гірника на адміністративну посаду в держпідприємстві. Тепер Павло Танчев – директор з виробництва на ДП «Волиньвугілля». Раніше він вже обіймав цю посаду.

Відтак Феміда в особі судді Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука відмовила слідчому та прокурору у відсторонені Павла Танчева від посади строком на два місяці. Окрім всього іншого суд взяв до уваги те, що в біографії підозрюваного немає судимостей.

Разом з тим прокуратура вже подала апеляційну скаргу щодо перегляду рішення про запобіжний захід.

Затриманого на хабарі директора волинської шахти підвищили на посаді

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, затримання, хабар, шахта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку у квартирі через ввімкнену праску сталася пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:15
У Луцьку небайдужі «здали» поліції п'яного водія
Сьогодні, 16:50
Затриманого на хабарі директора волинської шахти підвищили на посаді
Сьогодні, 16:43
На Волині судили солдата, який втік з військової частини і 1,5 роки не з'являвся на службу
Сьогодні, 16:34
Європейського зразка: у волинському селі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 16:07
Схожі новини
Посадовці шахти у Нововолинську, яких затримали на хабарі, пішли у відпустку Посадовці шахти у Нововолинську, яких затримали на хабарі, пішли у відпустку
04 серпень, 11:31
Обшуки на шахті в Нововолинську: відомі імена посадовців, яких затримали за незаконний продаж вугілля Обшуки на шахті в Нововолинську: відомі імена посадовців, яких затримали за незаконний продаж вугілля
31 липень, 14:56
Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО Хотів «кришувати» банк: у Києві прокурора спіймали на хабарі у 100 тисяч доларів. ФОТО
05 червень, 00:31
Затримання на Конякіна: прокуратура повідомила, у чому підозрюють екслісівника Затримання на Конякіна: прокуратура повідомила, у чому підозрюють екслісівника
01 червень, 21:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку у квартирі через ввімкнену праску сталася пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
У Луцьку небайдужі «здали» поліції п'яного водія
Сьогодні, 16:50
 0
Затриманого на хабарі директора волинської шахти підвищили на посаді
Сьогодні, 16:43
 0
На Волині судили солдата, який втік з військової частини і 1,5 роки не з'являвся на службу
Сьогодні, 16:34
 0
Європейського зразка: у волинському селі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 16:07
 0
Медіа
відео
1/8