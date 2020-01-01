Затриманого на хабарі директора волинської шахти підвищили на посаді
Сьогодні, 16:43
Директор шахти №9 «Нововолинська» Павло Танчев, якого 30 липня затримали на отриманні неправомірної вигоди, продовжує будувати кар’єру в ДП «Волиньвугілля». Його не тільки не відсторонили від роботи, а й підвищили.
Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, 30 липня співробітники Департаменту стратегічних розслідувань і спецпідрозділу «Корд» провели обшуки на відокремленому підрозділі Шахта №9 «Нововолинська». За інформацією правоохоронців, керівник і головний інженер підприємства вносили до товарно-транспортних накладних недостовірні відомості про об’єми завантаженого кам’яного вугілля та показники рівня його зольності. За це фігуранти вимагали у покупців неправомірну вигоду. Зловмисників затримали під час отримання «відкату» у сумі 23 тисячі гривень.
За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, йшлося про виконувача обов’язків директора шахти Павла Танчева та головного інженера Олександра Шарка.
1-го серпня Павлу Танчеву обрали запобіжний захід. Луцький міськрайонний суд в особі судді Алли Полюшко відхилив клопотання слідчих про взяття підозрюваного під варту і призначив йому домашній арешт.
6-го серпня у Луцькому міськрайонному суді повинні були розглянути клопотання про відсторонення виконувача обов’язків директора шахти №9 «Нововолинська» Павла Танчева від посади. А 3 серпня виконувач обов’язків генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрій Благута підписав наказ про переведення підозрюваного в хабарництві гірника на адміністративну посаду в держпідприємстві. Тепер Павло Танчев – директор з виробництва на ДП «Волиньвугілля». Раніше він вже обіймав цю посаду.
Відтак Феміда в особі судді Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука відмовила слідчому та прокурору у відсторонені Павла Танчева від посади строком на два місяці. Окрім всього іншого суд взяв до уваги те, що в біографії підозрюваного немає судимостей.
Разом з тим прокуратура вже подала апеляційну скаргу щодо перегляду рішення про запобіжний захід.
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Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, 30 липня співробітники Департаменту стратегічних розслідувань і спецпідрозділу «Корд» провели обшуки на відокремленому підрозділі Шахта №9 «Нововолинська». За інформацією правоохоронців, керівник і головний інженер підприємства вносили до товарно-транспортних накладних недостовірні відомості про об’єми завантаженого кам’яного вугілля та показники рівня його зольності. За це фігуранти вимагали у покупців неправомірну вигоду. Зловмисників затримали під час отримання «відкату» у сумі 23 тисячі гривень.
За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, йшлося про виконувача обов’язків директора шахти Павла Танчева та головного інженера Олександра Шарка.
1-го серпня Павлу Танчеву обрали запобіжний захід. Луцький міськрайонний суд в особі судді Алли Полюшко відхилив клопотання слідчих про взяття підозрюваного під варту і призначив йому домашній арешт.
6-го серпня у Луцькому міськрайонному суді повинні були розглянути клопотання про відсторонення виконувача обов’язків директора шахти №9 «Нововолинська» Павла Танчева від посади. А 3 серпня виконувач обов’язків генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрій Благута підписав наказ про переведення підозрюваного в хабарництві гірника на адміністративну посаду в держпідприємстві. Тепер Павло Танчев – директор з виробництва на ДП «Волиньвугілля». Раніше він вже обіймав цю посаду.
Відтак Феміда в особі судді Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука відмовила слідчому та прокурору у відсторонені Павла Танчева від посади строком на два місяці. Окрім всього іншого суд взяв до уваги те, що в біографії підозрюваного немає судимостей.
Разом з тим прокуратура вже подала апеляційну скаргу щодо перегляду рішення про запобіжний захід.
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