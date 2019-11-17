У Луцьку небайдужі «здали» поліції п'яного водія
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У Луцьку небайдужі громадяни повідомили патрульним про водія у стані алкогольного сп’яніння
Зазначається, що 14 серпня приблизно о 11 годині луцьким патрульним заявник повідомив, що на вулицю Кравчука поїхав бус, водій якого перебуває у стані алкогольного сп’яніння, - інформує пресслужба
Прибувши за вказаною адресою та обстеживши прилеглу територію, патрульні помітили Nissan Interstar, який підходив під орієнтування. Тож інспектори зупинили автівку.
При спілкуванні у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на стан сп’яніння в установленому порядку водій відмовився.
У результаті на нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.
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Зазначається, що 14 серпня приблизно о 11 годині луцьким патрульним заявник повідомив, що на вулицю Кравчука поїхав бус, водій якого перебуває у стані алкогольного сп’яніння, - інформує пресслужба
Прибувши за вказаною адресою та обстеживши прилеглу територію, патрульні помітили Nissan Interstar, який підходив під орієнтування. Тож інспектори зупинили автівку.
При спілкуванні у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на стан сп’яніння в установленому порядку водій відмовився.
У результаті на нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.
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