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У Луцьку небайдужі «здали» поліції п'яного водія

У Луцьку небайдужі «здали» поліції п'яного водія
У Луцьку небайдужі громадяни повідомили патрульним про водія у стані алкогольного сп’яніння

Зазначається, що 14 серпня приблизно о 11 годині луцьким патрульним заявник повідомив, що на вулицю Кравчука поїхав бус, водій якого перебуває у стані алкогольного сп’яніння, - інформує пресслужба

Прибувши за вказаною адресою та обстеживши прилеглу територію, патрульні помітили Nissan Interstar, який підходив під орієнтування. Тож інспектори зупинили автівку.

При спілкуванні у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на стан сп’яніння в установленому порядку водій відмовився.

У результаті на нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.


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Теги: авто, патрульні, водій
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