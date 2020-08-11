Лучанам розповіли, як отримати компенсацію замість «бебі-боксів»

З травня 2020 року в закладах охорони здоров’я не видають «пакунки маляти» через їх відсутність.Молоді батьки, аби отримати такий вид допомоги звертаються з заявою та довідкою з пологового будинку про неотримання «пакунка малюка» (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році) до департаменту соціальної політики, - йдеться на сайті Луцькради.Зазначається, що станом на 11.08.2020 року до департаменту соціальної політики звернулось із заявами для отримання даної одноразової допомоги 357 осіб.Так, для того, щоб отримати компенсацію за «бебі-бокс», потрібно:1. Звернутися до «ПриватБанку».2. Укласти договір з «ПриватБанком» про відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання та соціальної картки.3. Звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання/перебування із спеціальною заявою та пакетом документів протягом 12 місяців від дня народження дитини.- копія свідоцтва про народження дитини;- копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства);- копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;- копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);- копія рішення про влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);- довідка з пологового будинку про неотримання «пакунка малюка» (у разі народження дитини у пологовому будинку у 2020 році).Заяву та документи можна подати в електронному вигляді.Проєктом передбачається, що кошти компенсації можна витрачати впродовж року, але у визначених закладах торгівлі або через інтернет для придбання визначених речей: дитячих товарі та товарів для породіллі.Щодо початку виплати грошової компенсації пакунку маляти, департамент соціальної політики додатково буде інформувати.