З наступного тижня випускникам луцьких шкіл почнуть блокувати е-квитки





Про це



Звертають увагу, що електронні квитки осіб, що мають право пільгового проїзду (повна пільга), блокуванню підлягати не будуть.



Оновлення таких електронних квитків буде відбуватись під час щорічної актуалізації.



Школярів просять стежити за балансом електронних квитків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 17 серпня розпочнуть процес блокування електронних квитків випускників луцьких навчальних закладів 2020 року.Про це йдеться на сайті міської ради.Звертають увагу, що електронні квитки осіб, що мають право пільгового проїзду (повна пільга), блокуванню підлягати не будуть.Оновлення таких електронних квитків буде відбуватись під час щорічної актуалізації.Школярів просять стежити за балансом електронних квитків.

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