Волинянин під час копання траншеї знайшов людські рештки

Андрій Садовий. Господар розповів, це сталося, коли копав траншею, щоб підвести воду до будинку.



Чоловік натрапив на останки солдатів,



З шостої ранку на подвір'ї Андрія Садового працює пошуковий загін "Відродження", який очолює полковник Вадим Дорофеєнко. Він каже, роботи розпочали ще в березні, тоді підняли 13 військовослужбовців, серед яких - жінка. Її ідентифікували за структурою черепа і тазової кістки, вони відрізняються від чоловічої, - каже пошуковець. Також біля решток тіла було дзеркальце.



"Вона єдина була взута, на ній залишився військовий ремінь, на жаль, ніяких знаків розпізнавання в тих військовослужбовців не було", - додає Вадим Дорофеєнко.



Як розповів Вадим Дорофеєнко, за час розкопок виявили рештки 30 військовослужбовців. Загалом на подвір'ї Андрія Садового пошуковці розкопали три локації, де захоронені рештки солдат. З першої локації підняли рештки 13 військовослужбовців, сьогодні виявили та розчистили рештки ще двох солдат. На другій локації виявили останки чотирьох військовослужбовців.



"П'ятий знаходиться під бетонною стінкою, зараз ведемо пробивку коридору, щоб дістати звідти військовослужбовця", - каже пошуковець Вадим Дорофеєнко. Військовослужбовці захоронені нестандартно в одній ямі, в шаховому порядку, - додає полковник.



Зі слів місцевого краєзнавця Степана Войчика, на місці знайдених поховань в роки другої світової війни був військовий госпіталь.



"Який це період, чи 41-й чи 44-й історики будуть вивчати. Але те, що це поховання є госпітальні - свідчить їх специфіка. В оману трошки вводить два тіла, які взуті в черевики, мають патрони, тому продовжуються пошуки", - каже краєзнавець.



Як правило, у військових похованнях є медальйони, де зібрана інформація про вояка, який загинув. Вона зберігається у спеціальному футлярі, - каже краєзнавець Степан Войчик. У похованнях, які виявили на подвір'ї Андрія Садового, на сьогодні з 12 виявлених тіл немає жодного медальйону.



"Це свідчить про те, що є враховані жертви ІІ світової війни, пошуки далі покажуть, як діяти", - каже краєзнавець.



Поки роблять опис, тіла складаються в поліетиленові мішки, все відповідно до законодавства, - каже Ківерцівський міський голова Володимир Жгутов.



Коли буде проведено весь спектр робіт і більше тіл не буде виявлено, тоді рештки солдат офіційно захоронять у братській могилі на Ківерцівському меморіалі слави, - каже Володимир Жгутов.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людські рештки знайшов на власному подвір'ї житель Ківерців. Господар розповів, це сталося, коли копав траншею, щоб підвести воду до будинку.Чоловік натрапив на останки солдатів, пише "Суспільне".З шостої ранку на подвір'ї Андрія Садового працює пошуковий загін "Відродження", який очолює полковник. Він каже, роботи розпочали ще в березні, тоді підняли 13 військовослужбовців, серед яких - жінка. Її ідентифікували за структурою черепа і тазової кістки, вони відрізняються від чоловічої, - каже пошуковець. Також біля решток тіла було дзеркальце."Вона єдина була взута, на ній залишився військовий ремінь, на жаль, ніяких знаків розпізнавання в тих військовослужбовців не було", - додає Вадим Дорофеєнко.Як розповів Вадим Дорофеєнко, за час розкопок виявили рештки 30 військовослужбовців. Загалом на подвір'ї Андрія Садового пошуковці розкопали три локації, де захоронені рештки солдат. З першої локації підняли рештки 13 військовослужбовців, сьогодні виявили та розчистили рештки ще двох солдат. На другій локації виявили останки чотирьох військовослужбовців."П'ятий знаходиться під бетонною стінкою, зараз ведемо пробивку коридору, щоб дістати звідти військовослужбовця", - каже пошуковець Вадим Дорофеєнко. Військовослужбовці захоронені нестандартно в одній ямі, в шаховому порядку, - додає полковник.Зі слів місцевого краєзнавця, на місці знайдених поховань в роки другої світової війни був військовий госпіталь."Який це період, чи 41-й чи 44-й історики будуть вивчати. Але те, що це поховання є госпітальні - свідчить їх специфіка. В оману трошки вводить два тіла, які взуті в черевики, мають патрони, тому продовжуються пошуки", - каже краєзнавець.Як правило, у військових похованнях є медальйони, де зібрана інформація про вояка, який загинув. Вона зберігається у спеціальному футлярі, - каже краєзнавець Степан Войчик. У похованнях, які виявили на подвір'ї Андрія Садового, на сьогодні з 12 виявлених тіл немає жодного медальйону."Це свідчить про те, що є враховані жертви ІІ світової війни, пошуки далі покажуть, як діяти", - каже краєзнавець.Поки роблять опис, тіла складаються в поліетиленові мішки, все відповідно до законодавства, - каже Ківерцівський міський головаКоли буде проведено весь спектр робіт і більше тіл не буде виявлено, тоді рештки солдат офіційно захоронять у братській могилі на Ківерцівському меморіалі слави, - каже Володимир Жгутов.

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