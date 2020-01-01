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Повідомили, скільки на Волині витратили грошей на боротьбу з коронавірусом

Повідомили, скільки на Волині витратили грошей на боротьбу з коронавірусом
На боротьбу з коронавірусною інфекцією на Волині з початку епідемії з усіх рівнів бюджетів зібрали майже 120 мільйонів гривень. У цю суму входить допомога і від великого бізнесу (30 мільйонів гривень).

Про це 14 липня під час брифінгу повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко, пише ІА "Конкурент".

Він зазначив, що із квітня кошти напряму медичні заклади отримували з Національної служби здоров’я України. Щодо витрат, то 3,5 млн грн пішло на медикамети, 1 млн 321 тисяч – на вироби медичного призначення, 7,5 млн – на засоби індивідуального захисту, 15,5 млн грн – на медобладнання, майже 10 тисяч гривень – на дезінфекцію, 935 тисяч гривень – на перевезення лікарів. Однак ця інформація неповна. Зокрема, немає даних про видатки на харчування тощо.

На наступний брифінг у Волинській облдержадміністрації обіцяють підготувати доповнені дані про надходження та витрати.

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Теги: коронавірус, лікарня, кошти
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