Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 15 серпня
Сьогодні, 20:03
У Волинській області у суботу, 15 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13º, вдень 21-26º.
У Луцьку завтра, 15 серпня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12º, вдень 23-25º
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13º, вдень 21-26º.
У Луцьку завтра, 15 серпня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12º, вдень 23-25º
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