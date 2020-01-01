Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 15 серпня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13º, вдень 21-26º.



У Луцьку завтра, 15 серпня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12º, вдень 23-25º

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у суботу, 15 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13º, вдень 21-26º.У Луцьку завтра, 15 серпня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12º, вдень 23-25º

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