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Фестиваль стріт-арту: у Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО

Фестиваль стріт-арту: у Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО
У Луцьку на вулиці Романюка, 1 з’явився новий мурал. Його створили місцеві стрітартери в рамках фестивалю «Lutsk Wall King» (король стіни).

Намалювали мурал художники Андрій Присяжнюк та Sorozo, повідомляє Перший.

«Ця робота присвячена фестивалю. Замок – це головна стіна Луцька, тому наші персонажі захоплюють саме його», – розповів Андрій Присяжнюк.

Фестиваль стріт-арту: у Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО
Фестиваль стріт-арту: у Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО
Фестиваль стріт-арту: у Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО
Фестиваль стріт-арту: у Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО

Нагадаємо, у Луцьку відбувається фестиваль стріт-арту. Художники створюють нові мурали на центральних вулицях міста. Зокрема, Сергій Радкевич вже завершив роботу «Рівновага» на вулиці Шопена, 16, мурал «Квантовий стрибок» створює на проспекті Волі, 27 команда Kickit Art Studio, «Споглядання» на Винниченка, 30 малює Тарас Довгалюк. Також Андрій Присяжнюк створить ще один мурал на вулиці Богдана Хмельницького, 40.

Підсумки фестивалю будуть 22-23 серпня.

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Теги: мурал, замок, кіт, стріт-арт
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