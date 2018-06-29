Фестиваль стріт-арту: у Луцьку з'явився новий мурал. ФОТО
Сьогодні, 21:56
У Луцьку на вулиці Романюка, 1 з’явився новий мурал. Його створили місцеві стрітартери в рамках фестивалю «Lutsk Wall King» (король стіни).
Намалювали мурал художники Андрій Присяжнюк та Sorozo, повідомляє Перший.
«Ця робота присвячена фестивалю. Замок – це головна стіна Луцька, тому наші персонажі захоплюють саме його», – розповів Андрій Присяжнюк.
Нагадаємо, у Луцьку відбувається фестиваль стріт-арту. Художники створюють нові мурали на центральних вулицях міста. Зокрема, Сергій Радкевич вже завершив роботу «Рівновага» на вулиці Шопена, 16, мурал «Квантовий стрибок» створює на проспекті Волі, 27 команда Kickit Art Studio, «Споглядання» на Винниченка, 30 малює Тарас Довгалюк. Також Андрій Присяжнюк створить ще один мурал на вулиці Богдана Хмельницького, 40.
Підсумки фестивалю будуть 22-23 серпня.
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Намалювали мурал художники Андрій Присяжнюк та Sorozo, повідомляє Перший.
«Ця робота присвячена фестивалю. Замок – це головна стіна Луцька, тому наші персонажі захоплюють саме його», – розповів Андрій Присяжнюк.
Нагадаємо, у Луцьку відбувається фестиваль стріт-арту. Художники створюють нові мурали на центральних вулицях міста. Зокрема, Сергій Радкевич вже завершив роботу «Рівновага» на вулиці Шопена, 16, мурал «Квантовий стрибок» створює на проспекті Волі, 27 команда Kickit Art Studio, «Споглядання» на Винниченка, 30 малює Тарас Довгалюк. Також Андрій Присяжнюк створить ще один мурал на вулиці Богдана Хмельницького, 40.
Підсумки фестивалю будуть 22-23 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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