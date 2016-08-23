Пояснили, як оцінюватимуть учнів у школах цього навчального року





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Зокрема, у Міністерстві освіти зазначають, що при виставленні тематичної оцінки учням мають враховувати всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.



Семестрове оцінювання здійснюватимуть на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.



Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри.



Окрім того, у Міносвіти наголосили, що відповідно до чинних нормативних актів і семестрову і річну оцінки учнів можна підкоригувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки роз'яснило інформацію щодо підсумкового тематичного, семестрового та річного оцінювання учнів в 2020/21 навчальному році.Про це пише Освіта.ua Зокрема, у Міністерстві освіти зазначають, що при виставленні тематичної оцінки учням мають враховувати всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.Семестрове оцінювання здійснюватимуть на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри.Окрім того, у Міносвіти наголосили, що відповідно до чинних нормативних актів і семестрову і річну оцінки учнів можна підкоригувати.

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