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Україна готова прийняти 5 тисяч білоруських IT-фахівців

Україна готова прийняти 5 тисяч білоруських IT-фахівців
Кабінет міністрів України забезпечив можливість імміграції в Україну 5 тисяч білоруських ІТ-фахівців.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров сказав, що серйозні обмеження з доступом до інтернету, мобільного зв’язку та систематичні перебої в роботі банківської системи змушують ІТ-компанії Білорусі шукати можливості для переїзду в іншу країну. Про це пишуть Факти.

"5 тисяч квот розподілили по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість ІТ-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 фахівців, Харківська – 700, а місто Київ отримав 2,5 тисяч квот, – заявив Федоров.

Він вказав, що відомство в режимі 24/7 готове сприяти і консультувати компанії, які можуть та хочуть локалізуватися в Україні.

Що отримує працівник
- 10 років вільного проживання та роботи в Україні;
- можливість реєстрації фізичної особи-підприємця з метою провадження власного бізнесу;
- не потрібно отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
- особа може необмежену кількість разів виїжджати за межі України та повертатись без необхідності оформлювати візу;
- не потрібно прив’язуватися до конкретного місця чи посади;
- пріоритетне право на отримання громадянства України;
- можливість іммігрувати до України разом зі своєю родиною.

Що потрібно зробити?
- оформити документи за допомогою ДМС;
- подати пакет документів у ДМС за місцем фактичного проживання або у консульство, якщо ви закордоном;
- ДМС перевіряє документи іноземця;
- звернутися до відповідного територіального підрозділу ДМС із заявою про отримання посвідки на постійне проживання;
- через 15 днів забрати свою посвідку;
- після отримання посвідки на постійне проживання потрібно у 30-ти денний термін зареєструвати місце свого проживання.

Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання, що значно спрощує життя таких іноземних працівників в Україні.

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Теги: Іт-фахівці, квота, Білорусь, інтернет
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