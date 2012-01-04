Україна готова прийняти 5 тисяч білоруських IT-фахівців





Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров сказав, що серйозні обмеження з доступом до інтернету, мобільного зв’язку та систематичні перебої в роботі банківської системи змушують ІТ-компанії Білорусі шукати можливості для переїзду в іншу країну. Про це пишуть



"5 тисяч квот розподілили по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість ІТ-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 фахівців, Харківська – 700, а місто Київ отримав 2,5 тисяч квот, – заявив Федоров.



Він вказав, що відомство в режимі 24/7 готове сприяти і консультувати компанії, які можуть та хочуть локалізуватися в Україні.



Що отримує працівник

- 10 років вільного проживання та роботи в Україні;

- можливість реєстрації фізичної особи-підприємця з метою провадження власного бізнесу;

- не потрібно отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

- особа може необмежену кількість разів виїжджати за межі України та повертатись без необхідності оформлювати візу;

- не потрібно прив’язуватися до конкретного місця чи посади;

- пріоритетне право на отримання громадянства України;

- можливість іммігрувати до України разом зі своєю родиною.



Що потрібно зробити?

- оформити документи за допомогою ДМС;

- подати пакет документів у ДМС за місцем фактичного проживання або у консульство, якщо ви закордоном;

- ДМС перевіряє документи іноземця;

- звернутися до відповідного територіального підрозділу ДМС із заявою про отримання посвідки на постійне проживання;

- через 15 днів забрати свою посвідку;

- після отримання посвідки на постійне проживання потрібно у 30-ти денний термін зареєструвати місце свого проживання.



Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання, що значно спрощує життя таких іноземних працівників в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України забезпечив можливість імміграції в Україну 5 тисяч білоруських ІТ-фахівців.Міністр цифровий трансформаціїсказав, що серйозні обмеження з доступом до інтернету, мобільного зв’язку та систематичні перебої в роботі банківської системи змушують ІТ-компанії Білорусі шукати можливості для переїзду в іншу країну. Про це пишуть Факти "5 тисяч квот розподілили по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість ІТ-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 фахівців, Харківська – 700, а місто Київ отримав 2,5 тисяч квот, – заявив Федоров.Він вказав, що відомство в режимі 24/7 готове сприяти і консультувати компанії, які можуть та хочуть локалізуватися в Україні.- 10 років вільного проживання та роботи в Україні;- можливість реєстрації фізичної особи-підприємця з метою провадження власного бізнесу;- не потрібно отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;- особа може необмежену кількість разів виїжджати за межі України та повертатись без необхідності оформлювати візу;- не потрібно прив’язуватися до конкретного місця чи посади;- пріоритетне право на отримання громадянства України;- можливість іммігрувати до України разом зі своєю родиною.- оформити документи за допомогою ДМС;- подати пакет документів у ДМС за місцем фактичного проживання або у консульство, якщо ви закордоном;- ДМС перевіряє документи іноземця;- звернутися до відповідного територіального підрозділу ДМС із заявою про отримання посвідки на постійне проживання;- через 15 днів забрати свою посвідку;- після отримання посвідки на постійне проживання потрібно у 30-ти денний термін зареєструвати місце свого проживання.Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання, що значно спрощує життя таких іноземних працівників в Україні.

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