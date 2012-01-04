Україна готова прийняти 5 тисяч білоруських IT-фахівців
Сьогодні, 00:40
Кабінет міністрів України забезпечив можливість імміграції в Україну 5 тисяч білоруських ІТ-фахівців.
Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров сказав, що серйозні обмеження з доступом до інтернету, мобільного зв’язку та систематичні перебої в роботі банківської системи змушують ІТ-компанії Білорусі шукати можливості для переїзду в іншу країну. Про це пишуть Факти.
"5 тисяч квот розподілили по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість ІТ-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 фахівців, Харківська – 700, а місто Київ отримав 2,5 тисяч квот, – заявив Федоров.
Він вказав, що відомство в режимі 24/7 готове сприяти і консультувати компанії, які можуть та хочуть локалізуватися в Україні.
Що отримує працівник
- 10 років вільного проживання та роботи в Україні;
- можливість реєстрації фізичної особи-підприємця з метою провадження власного бізнесу;
- не потрібно отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
- особа може необмежену кількість разів виїжджати за межі України та повертатись без необхідності оформлювати візу;
- не потрібно прив’язуватися до конкретного місця чи посади;
- пріоритетне право на отримання громадянства України;
- можливість іммігрувати до України разом зі своєю родиною.
Що потрібно зробити?
- оформити документи за допомогою ДМС;
- подати пакет документів у ДМС за місцем фактичного проживання або у консульство, якщо ви закордоном;
- ДМС перевіряє документи іноземця;
- звернутися до відповідного територіального підрозділу ДМС із заявою про отримання посвідки на постійне проживання;
- через 15 днів забрати свою посвідку;
- після отримання посвідки на постійне проживання потрібно у 30-ти денний термін зареєструвати місце свого проживання.
Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання, що значно спрощує життя таких іноземних працівників в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров сказав, що серйозні обмеження з доступом до інтернету, мобільного зв’язку та систематичні перебої в роботі банківської системи змушують ІТ-компанії Білорусі шукати можливості для переїзду в іншу країну. Про це пишуть Факти.
"5 тисяч квот розподілили по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість ІТ-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 фахівців, Харківська – 700, а місто Київ отримав 2,5 тисяч квот, – заявив Федоров.
Він вказав, що відомство в режимі 24/7 готове сприяти і консультувати компанії, які можуть та хочуть локалізуватися в Україні.
Що отримує працівник
- 10 років вільного проживання та роботи в Україні;
- можливість реєстрації фізичної особи-підприємця з метою провадження власного бізнесу;
- не потрібно отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
- особа може необмежену кількість разів виїжджати за межі України та повертатись без необхідності оформлювати візу;
- не потрібно прив’язуватися до конкретного місця чи посади;
- пріоритетне право на отримання громадянства України;
- можливість іммігрувати до України разом зі своєю родиною.
Що потрібно зробити?
- оформити документи за допомогою ДМС;
- подати пакет документів у ДМС за місцем фактичного проживання або у консульство, якщо ви закордоном;
- ДМС перевіряє документи іноземця;
- звернутися до відповідного територіального підрозділу ДМС із заявою про отримання посвідки на постійне проживання;
- через 15 днів забрати свою посвідку;
- після отримання посвідки на постійне проживання потрібно у 30-ти денний термін зареєструвати місце свого проживання.
Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання, що значно спрощує життя таких іноземних працівників в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна готова прийняти 5 тисяч білоруських IT-фахівців
Сьогодні, 00:40
15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як у Луцьку відзначали свято Спаса. ФОТО
14 серпень, 22:47