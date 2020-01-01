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15 серпня на Волині: гортаючи календар

15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження голова наглядової ради ПрАТ «Луцькавтодор» Юрій Ольховий (на фото).

Також день народження цього дня святкують ексдепутат Луцької міської ради Сергій Волик та екснападник ФК "Волинь" Редван Мемешев.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

У цей день Указом Президента України щорічно відзначають День археологів.

За православним календарем 15 серпня іменини відзначають Василь, Кирило, Роман, Стефан, Тарас, Федір і Фока.

Вітаємо усіх іменинників, а також археологів Волині та бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.

У цей день 1977 року була створена Волинська обласна бібліотека для юнацтва. Вона розміщена в приміщенні колишніх келій монастиря католицького ордена Бернардинів, пам'ятки архітектури 17 століття.

15 серпня 2002 року почесним лучанином став колишній мер міста Антон Кривицький.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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