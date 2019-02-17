У Луцьку легковик зніс електроопору. ФОТО





Про це інформує



Автопригода трапилась надвечір п'ятниці, 14 серпня.



З фото опублікованих у спільноті видно, що автомобіль «Audi» врізався в опору. Номерні знаки відсутні. ДТП трапилась поблизу магазину "Продукти", що по вулиці Сагайдачного, 1.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку легковик протаранив електроопору.Про це інформує «Волинь UA» з посиланням на Телеграм-канал «Лучани».Автопригода трапилась надвечір п'ятниці, 14 серпня.З фото опублікованих у спільноті видно, що автомобіль «Audi» врізався в опору. Номерні знаки відсутні. ДТП трапилась поблизу магазину "Продукти", що по вулиці Сагайдачного, 1.Деталі згодом.

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