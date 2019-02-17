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У Луцьку легковик зніс електроопору. ФОТО

У Луцьку легковик зніс електроопору. ФОТО
У Луцьку легковик протаранив електроопору.

Про це інформує «Волинь UA» з посиланням на Телеграм-канал «Лучани».

Автопригода трапилась надвечір п'ятниці, 14 серпня.

З фото опублікованих у спільноті видно, що автомобіль «Audi» врізався в опору. Номерні знаки відсутні. ДТП трапилась поблизу магазину "Продукти", що по вулиці Сагайдачного, 1.

Деталі згодом.

У Луцьку легковик зніс електроопору. ФОТО
У Луцьку легковик зніс електроопору. ФОТО

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Теги: електроопора, аварія, Сагайдачного
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