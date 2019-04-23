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«Жыве Беларусь»: у Луцьку відбулась акція на підтримку білорусів. ФОТО. ВІДЕО

«Жыве Беларусь»: у Луцьку відбулась акція на підтримку білорусів. ФОТО. ВІДЕО
У п'ятницю, 14 серпня, на Театральному майдані Луцька зібралися лучани, які прийшли, аби підтримати білорусів.

"Жыве Беларусь" – таким було гасло мітингувальників. Їх на майдані зібралося близько сотні, пише ІА "Конкурент".

Захід "Захистимо демократію в Білорусі" організувала лучанка Анастасія Демчук, яка народилася і 25 років жила у місті Гродно.

«Жыве Беларусь»: у Луцьку відбулась акція на підтримку білорусів. ФОТО. ВІДЕО

"Мета сьогоднішнього заходу – підтримка мирного населення Білорусі. Ми хочемо показати, що вони не самі, що ми їх підтримуємо. І коли білоруси є борцями за демократію, ми не можемо стояти осторонь. Я сподіваюся привернути увагу білоруської влади і що народ там зможе отримати право вибору і голосу", – зазначила Анастасія Демчук.

Лучанка Євгенія Зінченко на майдан прийшла з двома внучками. Дівчата тримали плакати.

"Мене настільки вразили події в Україні, які ще є свіжими у пам'яті, що дивлячись на побоїще в Білорусі, болить серце за оцих невинних людей. На це не можна дивитися без сліз і внутрішнього протесту", – розповіла жінка.

«Жыве Беларусь»: у Луцьку відбулась акція на підтримку білорусів. ФОТО. ВІДЕО

Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих в українсько-російській війні та на протестах у Білорусі.





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Теги: акція, підтримка, Білорусь
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