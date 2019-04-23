«Жыве Беларусь»: у Луцьку відбулась акція на підтримку білорусів. ФОТО. ВІДЕО





"Жыве Беларусь" – таким було гасло мітингувальників. Їх на майдані зібралося близько сотні, пише



Захід "Захистимо демократію в Білорусі" організувала лучанка Анастасія Демчук, яка народилася і 25 років жила у місті Гродно.





"Мета сьогоднішнього заходу – підтримка мирного населення Білорусі. Ми хочемо показати, що вони не самі, що ми їх підтримуємо. І коли білоруси є борцями за демократію, ми не можемо стояти осторонь. Я сподіваюся привернути увагу білоруської влади і що народ там зможе отримати право вибору і голосу", – зазначила Анастасія Демчук.



Лучанка Євгенія Зінченко на майдан прийшла з двома внучками. Дівчата тримали плакати.



"Мене настільки вразили події в Україні, які ще є свіжими у пам'яті, що дивлячись на побоїще в Білорусі, болить серце за оцих невинних людей. На це не можна дивитися без сліз і внутрішнього протесту", – розповіла жінка.





Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих в українсько-російській війні та на протестах у Білорусі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 14 серпня, на Театральному майдані Луцька зібралися лучани, які прийшли, аби підтримати білорусів."Жыве Беларусь" – таким було гасло мітингувальників. Їх на майдані зібралося близько сотні, пише ІА "Конкурент" Захід "Захистимо демократію в Білорусі" організувала лучанка, яка народилася і 25 років жила у місті Гродно."Мета сьогоднішнього заходу – підтримка мирного населення Білорусі. Ми хочемо показати, що вони не самі, що ми їх підтримуємо. І коли білоруси є борцями за демократію, ми не можемо стояти осторонь. Я сподіваюся привернути увагу білоруської влади і що народ там зможе отримати право вибору і голосу", – зазначила Анастасія Демчук.Лучанкана майдан прийшла з двома внучками. Дівчата тримали плакати."Мене настільки вразили події в Україні, які ще є свіжими у пам'яті, що дивлячись на побоїще в Білорусі, болить серце за оцих невинних людей. На це не можна дивитися без сліз і внутрішнього протесту", – розповіла жінка.Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих в українсько-російській війні та на протестах у Білорусі.

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