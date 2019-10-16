На подвір'ї волинянина знайшли рештки 30 військових з часів Другої світової війни

Андрій Садовий. Господар розповів



З шостої ранку на подвір'ї Андрія Садового працює пошуковий загін "Відродження", який очолює полковник Вадим Дорофеєнко. Він каже, роботи розпочали ще в березні, тоді підняли 13 військовослужбовців, серед яких - жінка. Її ідентифікували по структурі черепа і тазовій кістці, вони відрізняються від чоловічої, - каже пошуковець. Також біля решток тіла було дзеркальце.



"Вона єдина була взута, на ній залишився військовий ремінь, на жаль, ніяких знаків розпізнавання в тих військовослужбовців не було", - додає Вадим Дорофеєнко.



За час розкопок виявили рештки 30 військовослужбовців. Загалом на подвір'ї Андрія Садового пошуковці розкопали три локації, де захоронені рештки солдат.



З першої локації підняли рештки 13 військовослужбовців, сьогодні виявили та розчистили рештки ще двох солдат. На другій локації виявили останки чотирьох військовослужбовців.



"П'ятий знаходиться під бетонною стінкою, зараз ведемо пробивку коридору, щоб дістати звідти військовослужбовця", - каже пошуковець Вадим Дорофеєнко. Військовослужбовці захоронені не стандартно в одній ямі, а в шаховому порядку, - додає полковник.



Зі слів місцевого краєзнавця Степана Войчика, на місці знайдених поховань, в роки Другої світової війни був військовий госпіталь.



"Який це період, чи 41-ий чи 44-ий історики будуть вивчати. Але те, що це поховання є госпітальні - свідчить їх специфіка. В оману трошки вводить два тіла, які взуті в черевики, мають патрони, тому продовжуються пошуки", - каже краєзнавець.



Як правило у військових похованнях є медальйонами, де зібрана інформація про вояка, який загинув. Вона зберігається у спеціальному футлярі, - каже краєзнавець Степан Войчик. У похованнях, які виявили на подвір'ї Андрія Садового, на сьогодні, з 12 виявлених тіл не має жодного медальйону.



"Це свідчить про те, що це є враховані жертви ІІ Світової війни, пошуки далі покажуть як діяти", - каже краєзнавець.



Поки роблять опис, тіла складають в поліетиленові мішки, все відповідно до законодавства, - каже Ківерцівський міський голова Володимир Жгутов. Коли проведуть весь спектр робіт і більше тіл не виявлять, тоді рештки солдат офіційно захоронять у братській могилі на Ківерцівському меморіалі слави, - каже Володимир Жгутов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людські рештки знайшов на власному подвір'ї житель міста Ківерці. Господар розповів Суспільному : це сталося, коли копав траншею, щоб підвести воду до будинку. Натрапив на останки солдата.З шостої ранку на подвір'ї Андрія Садового працює пошуковий загін "Відродження", який очолює полковник. Він каже, роботи розпочали ще в березні, тоді підняли 13 військовослужбовців, серед яких - жінка. Її ідентифікували по структурі черепа і тазовій кістці, вони відрізняються від чоловічої, - каже пошуковець. Також біля решток тіла було дзеркальце."Вона єдина була взута, на ній залишився військовий ремінь, на жаль, ніяких знаків розпізнавання в тих військовослужбовців не було", - додає Вадим Дорофеєнко.За час розкопок виявили рештки 30 військовослужбовців. Загалом на подвір'ї Андрія Садового пошуковці розкопали три локації, де захоронені рештки солдат.З першої локації підняли рештки 13 військовослужбовців, сьогодні виявили та розчистили рештки ще двох солдат. На другій локації виявили останки чотирьох військовослужбовців."П'ятий знаходиться під бетонною стінкою, зараз ведемо пробивку коридору, щоб дістати звідти військовослужбовця", - каже пошуковець Вадим Дорофеєнко. Військовослужбовці захоронені не стандартно в одній ямі, а в шаховому порядку, - додає полковник.Зі слів місцевого краєзнавця, на місці знайдених поховань, в роки Другої світової війни був військовий госпіталь."Який це період, чи 41-ий чи 44-ий історики будуть вивчати. Але те, що це поховання є госпітальні - свідчить їх специфіка. В оману трошки вводить два тіла, які взуті в черевики, мають патрони, тому продовжуються пошуки", - каже краєзнавець.Як правило у військових похованнях є медальйонами, де зібрана інформація про вояка, який загинув. Вона зберігається у спеціальному футлярі, - каже краєзнавець Степан Войчик. У похованнях, які виявили на подвір'ї Андрія Садового, на сьогодні, з 12 виявлених тіл не має жодного медальйону."Це свідчить про те, що це є враховані жертви ІІ Світової війни, пошуки далі покажуть як діяти", - каже краєзнавець.Поки роблять опис, тіла складають в поліетиленові мішки, все відповідно до законодавства, - каже Ківерцівський міський голова. Коли проведуть весь спектр робіт і більше тіл не виявлять, тоді рештки солдат офіційно захоронять у братській могилі на Ківерцівському меморіалі слави, - каже Володимир Жгутов.

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