Волинян кличуть на автомобільний квест





Захід відбудеться 21 серпня о 21-й годині, повідомляє



Детальна інформація та правила гри – у



До участі запросять перші 24 зареєстровані команди.



"На учасників чекають шалені враження, море адреналіну, а також захоплюючі, несподівані та патріотичні завдання", – кажуть організатори.



Головний приз для команди, яка фінішуватиме першою – поїздка в Карпати на 3 дні (23-25 серпня).



Команди, які займуть 2-е та 3-є місця, отримають призи-сюрпризи від спонсора квесту. Інших учасників чекають подарунки від партнерів заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі до Дня Незалежності України молодіжний центр «Місто ідей» разом з відділом культури міськвиконкому готують цікаву патріотичну програму – квест на автомобілях.Захід відбудеться 21 серпня о 21-й годині, повідомляє Ковельська міська рада Детальна інформація та правила гри – у формі для реєстрації учасників, яка буде відкритою до 20 години 20 серпня.До участі запросять перші 24 зареєстровані команди."На учасників чекають шалені враження, море адреналіну, а також захоплюючі, несподівані та патріотичні завдання", – кажуть організатори.Головний приз для команди, яка фінішуватиме першою – поїздка в Карпати на 3 дні (23-25 серпня).Команди, які займуть 2-е та 3-є місця, отримають призи-сюрпризи від спонсора квесту. Інших учасників чекають подарунки від партнерів заходу.

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