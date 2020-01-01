Волинян кличуть на автомобільний квест
Сьогодні, 06:12
У Ковелі до Дня Незалежності України молодіжний центр «Місто ідей» разом з відділом культури міськвиконкому готують цікаву патріотичну програму – квест на автомобілях.
Захід відбудеться 21 серпня о 21-й годині, повідомляє Ковельська міська рада.
Детальна інформація та правила гри – у формі для реєстрації учасників, яка буде відкритою до 20 години 20 серпня.
До участі запросять перші 24 зареєстровані команди.
"На учасників чекають шалені враження, море адреналіну, а також захоплюючі, несподівані та патріотичні завдання", – кажуть організатори.
Головний приз для команди, яка фінішуватиме першою – поїздка в Карпати на 3 дні (23-25 серпня).
Команди, які займуть 2-е та 3-є місця, отримають призи-сюрпризи від спонсора квесту. Інших учасників чекають подарунки від партнерів заходу.
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Захід відбудеться 21 серпня о 21-й годині, повідомляє Ковельська міська рада.
Детальна інформація та правила гри – у формі для реєстрації учасників, яка буде відкритою до 20 години 20 серпня.
До участі запросять перші 24 зареєстровані команди.
"На учасників чекають шалені враження, море адреналіну, а також захоплюючі, несподівані та патріотичні завдання", – кажуть організатори.
Головний приз для команди, яка фінішуватиме першою – поїздка в Карпати на 3 дні (23-25 серпня).
Команди, які займуть 2-е та 3-є місця, отримають призи-сюрпризи від спонсора квесту. Інших учасників чекають подарунки від партнерів заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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