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Волинян кличуть на автомобільний квест

Волинян кличуть на автомобільний квест
У Ковелі до Дня Незалежності України молодіжний центр «Місто ідей» разом з відділом культури міськвиконкому готують цікаву патріотичну програму – квест на автомобілях.

Захід відбудеться 21 серпня о 21-й годині, повідомляє Ковельська міська рада.

Детальна інформація та правила гри – у формі для реєстрації учасників, яка буде відкритою до 20 години 20 серпня.

До участі запросять перші 24 зареєстровані команди.

"На учасників чекають шалені враження, море адреналіну, а також захоплюючі, несподівані та патріотичні завдання", – кажуть організатори.

Головний приз для команди, яка фінішуватиме першою – поїздка в Карпати на 3 дні (23-25 серпня).

Команди, які займуть 2-е та 3-є місця, отримають призи-сюрпризи від спонсора квесту. Інших учасників чекають подарунки від партнерів заходу.


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Теги: Ковель, автомобільний квест
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