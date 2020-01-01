вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У США винайшли дрон, що засіває поле за вісім годин. ВІДЕО

У США винайшли дрон, що засіває поле за вісім годин. ВІДЕО
Стартап AeroSeeder з американського штату Айова показав дрон, який може засіяти 40,5 гектара лише за 8 годин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

У компанії стверджують, що октокоптер може набирати швидкість до 35 км за годину. При цьому він може літати з мішком посівного матеріалу вагою до 18 кг.

Літальний апарат координується завдяки GPS та сенсорам, які допомагають AeroSeeder не збиватися з посівної лінії та зберігати необхідну висоту під час руху.

Після заряджання батареї дрон автоматично повертається до місця, в якому зупинився до підзаряджання.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дрон, октокоптер, поле
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У США винайшли дрон, що засіває поле за вісім годин. ВІДЕО
Сьогодні, 07:25
Волинян кличуть на автомобільний квест
Сьогодні, 06:12
Литва виділить фінансову допомогу постраждалим у протестах в Білорусі
Сьогодні, 05:15
У Луцьку планують відремонтувати дві вулиці
Сьогодні, 04:29
В Одесі в аварію потрапила карета «швидкої», є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 03:13
Схожі новини
У Польщі українка отримала важкі травми внаслідок нещасного випадку на полі У Польщі українка отримала важкі травми внаслідок нещасного випадку на полі
10 серпень, 16:57
На Волині паліїв сухої рослинності оштрафували на майже 50 тисяч гривень. ВІДЕО На Волині паліїв сухої рослинності оштрафували на майже 50 тисяч гривень. ВІДЕО
06 серпень, 22:27
На Дніпропетровщині фермер палив стерню на своєму полі та знищив сусіду 43 гектари пшениці На Дніпропетровщині фермер палив стерню на своєму полі та знищив сусіду 43 гектари пшениці
02 серпень, 01:23
Волинянин, який спалював стерню на полі, заплатить понад 3000 гривень штрафу Волинянин, який спалював стерню на полі, заплатить понад 3000 гривень штрафу
31 липень, 10:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У США винайшли дрон, що засіває поле за вісім годин. ВІДЕО
Сьогодні, 07:25
 0
Волинян кличуть на автомобільний квест
Сьогодні, 06:12
 0
Литва виділить фінансову допомогу постраждалим у протестах в Білорусі
Сьогодні, 05:15
 0
У Луцьку планують відремонтувати дві вулиці
Сьогодні, 04:29
 0
В Одесі в аварію потрапила карета «швидкої», є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 03:13
 0
Медіа
відео
1/8