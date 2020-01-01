У США винайшли дрон, що засіває поле за вісім годин. ВІДЕО





Як передає



У компанії стверджують, що октокоптер може набирати швидкість до 35 км за годину. При цьому він може літати з мішком посівного матеріалу вагою до 18 кг.



Літальний апарат координується завдяки GPS та сенсорам, які допомагають AeroSeeder не збиватися з посівної лінії та зберігати необхідну висоту під час руху.



Після заряджання батареї дрон автоматично повертається до місця, в якому зупинився до підзаряджання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стартап AeroSeeder з американського штату Айова показав дрон, який може засіяти 40,5 гектара лише за 8 годин.Як передає Укрінформ , про це повідомляє портал New Atlas У компанії стверджують, що октокоптер може набирати швидкість до 35 км за годину. При цьому він може літати з мішком посівного матеріалу вагою до 18 кг.Літальний апарат координується завдяки GPS та сенсорам, які допомагають AeroSeeder не збиватися з посівної лінії та зберігати необхідну висоту під час руху.Після заряджання батареї дрон автоматично повертається до місця, в якому зупинився до підзаряджання.

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