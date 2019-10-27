У Луцьку планують відремонтувати дві вулиці





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив 11 серпня департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, пише



Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 серпня, а аукціони розпочнуться 28 серпня.



Йдеться відразу про два тендери:



- на поточний ремонт вулиці Веселої (від вулиці Довженка до вулиці Соломії Крушельницької), очікуваною вартістю 293 тисячі гривень;



- на поточний ремонт вулиці Качалова, очікуваною вартістю 1,242 мільйона гривень.



Роботи на вулиці Качалова включатимуть влаштування щебеневих основ і дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші, перекладання горловин цегляних колодязів і встановлення чавунних люків.



Своєю чергою, на вулиці Веселій запланували профілювання щебеневих доріг автогрейдером, улаштування щебеневих основ, укладання щебеневих покриттів, розлив бітуму та планування узбіч автогрейдером.



Поточні ремонти мають закінчити до 30 листопада поточного року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року в Луцьку планують відремонтувати вулиці Качалова та Веселу.Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив 11 серпня департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, пише ІА "Волинські новини" Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 серпня, а аукціони розпочнуться 28 серпня.Йдеться відразу про два тендери:- на поточний ремонт вулиці Веселої (від вулиці Довженка до вулиці Соломії Крушельницької), очікуваною вартістю 293 тисячі гривень;- на поточний ремонт вулиці Качалова, очікуваною вартістю 1,242 мільйона гривень.Роботи на вулиці Качалова включатимуть влаштування щебеневих основ і дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші, перекладання горловин цегляних колодязів і встановлення чавунних люків.Своєю чергою, на вулиці Веселій запланували профілювання щебеневих доріг автогрейдером, улаштування щебеневих основ, укладання щебеневих покриттів, розлив бітуму та планування узбіч автогрейдером.Поточні ремонти мають закінчити до 30 листопада поточного року

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