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«Велодню бути»: у ТРЦ «ПортCity» розігрують 9 велосипедів*

«Велодню бути»: у ТРЦ «ПортCity» розігрують 9 велосипедів*
У ТРЦ «ПортCity» запускають розіграш 3-х комплектів велосипедів, по три у кожному, для всієї родини.

Про це повідомила дирекція закладу.

Щоб взяти участь у розіграші 3-х комплектів велосипедів для родин, потрібно з 17 червня по 15 серпня робити покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity (окрім гіпермаркету «Там Там Сімейні традиції») єдиним чеком на суму від 200 гривень, вказувати своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускати його у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.

Оголошення результатів розіграшу відбудеться 16 серпня о 17:00.

«Найкращий сімейний відпочинок на власних велосипедах чекає саме на вас», – пишуть організатори і бажають усім учасникам удачі.

* Розігрується 3 комплекти (2 дорослих + 1 дитячий) велосипедів для 3-х родин.
** Присутність на розіграші обов'язкова (не забудьте взяти з собою документи, що засвідчують особу).

М. Луцьк, Сухомлинського 1, ТРЦ ПортCity

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Теги: ПортCity, велосипеди
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