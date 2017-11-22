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У «ПортCity» запрацював дитячий розважальний центр «Figli Migli»*

У «ПортCity» запрацював дитячий розважальний центр «Figli Migli»*
Маленьких відвідувачів та батьків з нетерпінням чекають у ДРЦ «FIGLI MIGLI» вже сьогодні!

Басейн з кульками
Ігрові автомати
Лабіринт
Зона віртуальної реальності
Дитяче кафе - усе це та безліч сміху і веселощів!

До зустрічі у "FIGLI MIGLI": 3-ій поверх, ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.
У «ПортCity» запрацював дитячий розважальний центр «Figli Migli»*


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Теги: ПортCity, Figli Migli
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Сьогодні, 17:10
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Сьогодні, 16:33
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Сьогодні, 16:30
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