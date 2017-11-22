У «ПортCity» запрацював дитячий розважальний центр «Figli Migli»*
Сьогодні, 17:10
Маленьких відвідувачів та батьків з нетерпінням чекають у ДРЦ «FIGLI MIGLI» вже сьогодні!
Басейн з кульками
Ігрові автомати
Лабіринт
Зона віртуальної реальності
Дитяче кафе - усе це та безліч сміху і веселощів!
До зустрічі у "FIGLI MIGLI": 3-ій поверх, ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.
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Басейн з кульками
Ігрові автомати
Лабіринт
Зона віртуальної реальності
Дитяче кафе - усе це та безліч сміху і веселощів!
До зустрічі у "FIGLI MIGLI": 3-ій поверх, ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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