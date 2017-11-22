У «ПортCity» запрацював дитячий розважальний центр «Figli Migli»*





Басейн з кульками

Ігрові автомати

Лабіринт

Зона віртуальної реальності

Дитяче кафе - усе це та безліч сміху і веселощів!



До зустрічі у "FIGLI MIGLI": 3-ій поверх, ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.





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