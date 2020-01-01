Старе місто декілька днів потопало у темряві: назвали причину





Про це інформує



Через роботи ТОВ «ВО Інженірінг», яке проводить заміну ліхтарів на вулиці Глушець, декілька днів одна із туристичних вулиць Старого міста Братковського лишилась без освітлення.



Як повідомили у КП «Луцьксвітло», приватне підприємство обрізало проводи, таким чином зникло зовнішнє освітлення на декількох вулицях Старого міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через ремонтні роботи на вулиці Глушець, на декілька днів зникло світло на вулиці Братковського.Про це інформує «ВолиньUA» Через роботи ТОВ «ВО Інженірінг», яке проводить заміну ліхтарів на вулиці Глушець, декілька днів одна із туристичних вулиць Старого міста Братковського лишилась без освітлення.Як повідомили у КП «Луцьксвітло», приватне підприємство обрізало проводи, таким чином зникло зовнішнє освітлення на декількох вулицях Старого міста.

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