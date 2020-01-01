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Старе місто декілька днів потопало у темряві: назвали причину

Старе місто декілька днів потопало у темряві: назвали причину
Через ремонтні роботи на вулиці Глушець, на декілька днів зникло світло на вулиці Братковського.

Про це інформує «ВолиньUA».

Через роботи ТОВ «ВО Інженірінг», яке проводить заміну ліхтарів на вулиці Глушець, декілька днів одна із туристичних вулиць Старого міста Братковського лишилась без освітлення.

Як повідомили у КП «Луцьксвітло», приватне підприємство обрізало проводи, таким чином зникло зовнішнє освітлення на декількох вулицях Старого міста.

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Теги: Старе місто, Луцьк, світло
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