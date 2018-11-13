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«У дитини прорізався перший зуб – час до стоматолога», – луцька лікарка

«У дитини прорізався перший зуб – час до стоматолога», – луцька лікарка
Перше відвідування дитячого стоматолога може відбутися за порадою сімейного лікаря у два-три місяці.

Про це в ефірі програми «Район здорової людини» розповіла завідувачка відділу дитячої стоматології Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Дручик.

За словами лікарки, може бути, що у дитини коротка вуздечка язика тому вона погано смокче і втомлюється під час грудного вигодовування. В такому випадку сімейний лікар відправляє дитину до хірурга.

Якщо у дитини ротова порожнина здорова, прорізалися перші зуби або настав рік – саме час на власному прикладі привчати її відвідувати стоматолога.

Маленьким дітям дивитися зуби буває важко. Іноді лікувати зуби діти дають не одразу, тому краще прийти до стоматолога два – три рази аби малеча перестала боятися.

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Теги: стоматолог, діти, зуби
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