«У дитини прорізався перший зуб – час до стоматолога», – луцька лікарка





Про це в ефірі програмиНаталія Дручик.



За словами лікарки, може бути, що у дитини коротка вуздечка язика тому вона погано смокче і втомлюється під час грудного вигодовування. В такому випадку сімейний лікар відправляє дитину до хірурга.



Якщо у дитини ротова порожнина здорова, прорізалися перші зуби або настав рік – саме час на власному прикладі привчати її відвідувати стоматолога.



Маленьким дітям дивитися зуби буває важко. Іноді лікувати зуби діти дають не одразу, тому краще прийти до стоматолога два – три рази аби малеча перестала боятися.

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