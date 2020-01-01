вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новий антирекорд: в Україні за добу – 1 847 випадків коронавірусу, з них на Волині – 61

Новий антирекорд: в Україні за добу – 1 847 випадків коронавірусу, з них на Волині – 61
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1 847 осіб, на Волині – у 61 людини.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 15 серпня.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 89 719 людей, 2044 випадки завершилися летально. За останню добу внаслідок інфекції померли 33 особи, а 633 людини подолали коронавірус.

На Волині загалом захворіли 4590 людей, одужало - 3339, померло - 98, у тому числі 1 за останню добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новий антирекорд: в Україні за добу – 1 847 випадків коронавірусу, з них на Волині – 61
Сьогодні, 09:38
15 серпня – яке сьогодні свято, прикмети, що не можна робити
Сьогодні, 09:18
У районі на Волині через борги деякі будинки відключать від централізованого опалення
Сьогодні, 08:30
У США винайшли дрон, що засіває поле за вісім годин. ВІДЕО
Сьогодні, 07:25
Волинян кличуть на автомобільний квест
Сьогодні, 06:12
Схожі новини
В Україні – 1199 випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 56 В Україні – 1199 випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 56
09 серпень, 10:14
Одна смерть і 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 9 серпня Одна смерть і 56 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 9 серпня
09 серпень, 09:57
Одна смерть і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 7 серпня Одна смерть і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 7 серпня
07 серпень, 10:32
Одна смерть у Луцьку та 44 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 6 серпня Одна смерть у Луцьку та 44 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 6 серпня
06 серпень, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новий антирекорд: в Україні за добу – 1 847 випадків коронавірусу, з них на Волині – 61
Сьогодні, 09:38
 0
15 серпня – яке сьогодні свято, прикмети, що не можна робити
Сьогодні, 09:18
 0
У районі на Волині через борги деякі будинки відключать від централізованого опалення
Сьогодні, 08:30
 0
У США винайшли дрон, що засіває поле за вісім годин. ВІДЕО
Сьогодні, 07:25
 0
Волинян кличуть на автомобільний квест
Сьогодні, 06:12
 0
Медіа
відео
1/8