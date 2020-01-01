Новий антирекорд: в Україні за добу – 1 847 випадків коронавірусу, з них на Волині – 61





Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 15 серпня.



Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 89 719 людей, 2044 випадки завершилися летально. За останню добу внаслідок інфекції померли 33 особи, а 633 людини подолали коронавірус.



На Волині загалом захворіли 4590 людей, одужало - 3339, померло - 98, у тому числі 1 за останню добу.



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