Новий антирекорд: в Україні за добу – 1 847 випадків коронавірусу, з них на Волині – 61
Сьогодні, 09:38
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1 847 осіб, на Волині – у 61 людини.
Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 15 серпня.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 89 719 людей, 2044 випадки завершилися летально. За останню добу внаслідок інфекції померли 33 особи, а 633 людини подолали коронавірус.
На Волині загалом захворіли 4590 людей, одужало - 3339, померло - 98, у тому числі 1 за останню добу.
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Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 15 серпня.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 89 719 людей, 2044 випадки завершилися летально. За останню добу внаслідок інфекції померли 33 особи, а 633 людини подолали коронавірус.
На Волині загалом захворіли 4590 людей, одужало - 3339, померло - 98, у тому числі 1 за останню добу.
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