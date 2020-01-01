Україна відновлює міжнародне авіасполучення ще з однією країною
Сьогодні, 11:41
Міністерств індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану ухвалило рішення відновити з 17 серпня 2020 року міжнародні авіарейси з Україною.
Про це йдеться мова в офіційному листі, надісланому відомством до Державної авіаційної служби України, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану також повідомило, що для безпеки пасажирів, які прибувають із Казахстану в Україну, є обов’язковим дотримання температурного режиму та анкетування про те, де проживатиме гість, його контакти та інші дані.
Станом на сьогодні, в’їзд на територію Казахстану заборонений для громадян України, за винятком осіб, які мають статус резидента або є членами сім’ї громадян Республіки Казахстан.
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Про це йдеться мова в офіційному листі, надісланому відомством до Державної авіаційної служби України, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану також повідомило, що для безпеки пасажирів, які прибувають із Казахстану в Україну, є обов’язковим дотримання температурного режиму та анкетування про те, де проживатиме гість, його контакти та інші дані.
Станом на сьогодні, в’їзд на територію Казахстану заборонений для громадян України, за винятком осіб, які мають статус резидента або є членами сім’ї громадян Республіки Казахстан.
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