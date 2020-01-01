В Україні знайшли незвичайну тюнінговану «Волинянку»
Сьогодні, 13:17
У Дніпропетровскій області їздить перероблений позашляховик ЛуАЗ-969М.
Автомобіль отримав дах від Mercedes Sprinter, сталеві бампери та лебідку, повідомляє firstgear.ua.
Крім цього, транспортний засіб вкоротили на 100 мм і вивели вгору вихлоп. Також йому додали пару дверей, а радіатор довелося переносити, і для нього в капоті обладнали повітрозабірник.
Позашляховик отримав 14-дюймові колеса, багажник на даху і додаткову оптику від Volkswagen Golf. У салоні встановили крісла від "Ланоса".
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Автомобіль отримав дах від Mercedes Sprinter, сталеві бампери та лебідку, повідомляє firstgear.ua.
Крім цього, транспортний засіб вкоротили на 100 мм і вивели вгору вихлоп. Також йому додали пару дверей, а радіатор довелося переносити, і для нього в капоті обладнали повітрозабірник.
Позашляховик отримав 14-дюймові колеса, багажник на даху і додаткову оптику від Volkswagen Golf. У салоні встановили крісла від "Ланоса".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ото новини то капєц важливі
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