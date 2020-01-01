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В Україні знайшли незвичайну тюнінговану «Волинянку»

В Україні знайшли незвичайну тюнінговану «Волинянку»
У Дніпропетровскій області їздить перероблений позашляховик ЛуАЗ-969М.

Автомобіль отримав дах від Mercedes Sprinter, сталеві бампери та лебідку, повідомляє firstgear.ua.

Крім цього, транспортний засіб вкоротили на 100 мм і вивели вгору вихлоп. Також йому додали пару дверей, а радіатор довелося переносити, і для нього в капоті обладнали повітрозабірник.

Позашляховик отримав 14-дюймові колеса, багажник на даху і додаткову оптику від Volkswagen Golf. У салоні встановили крісла від "Ланоса".
В Україні знайшли незвичайну тюнінговану «Волинянку»
В Україні знайшли незвичайну тюнінговану «Волинянку»

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Теги: машини, волинянка
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