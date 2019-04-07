У Луцькому СІЗО відкрили платну камеру: доба коштує 300 гривень
Сьогодні, 12:30
У Луцькому слідчому ізоляторі відкрили двомісну платну камеру підвищеного комфорту. Там є холодильник, електрочайник, окремі душ і туалет, телевізор. Вартуватиме вона 300 гривень за добу з людини.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає Перший.
«У звичайній камері заборонено використовувати ось такі ліжка, які є незакріплені, відповідно не дозволено використовувати шафи, холодильники, мікрохвильові печі», – розповів начальник Луцького слідчого ізолятора Сергій Киреєв.
Також у платній кімнаті стіл і стільці не прикріплені до підлоги, є книжкова полиця.
Ще одна перевага – окремі душ, туалет і навіть бойлер. Для порівняння: в’язні СІЗО, які сидять у звичайних камерах, мають лише один банний день у тиждень
Є тут і невеличка кухня.
Вартуватиме така камера 300 грн за добу з людини. За тиждень – 2 тисячі гривень. За місяць акційна пропозиція – 2 300 грн.
«Це низька ціна, тому що ціни набагато вищі, наприклад у Хмельницткому СІЗО, де ціна сягає 4 тисяч за місяць. Ціна визначалася з Міністерством юстиції згідно з коефіцієнтом регіональності. Бралася до уваги кожна область окремо, дивилися квадратуру камери, наповненість засобами», – повідомив Сергій Киреєв.
Нині у Луцькому СІЗО утримують під вартою 282 людини, з них шестеро – неповнолітні. Максимальна кількість в одній камері – 10 осіб.
В’язні із платної камери матимуть таке ж дозвілля, як і ті, хто сидить у звичайній. Так само не можуть користуватися зв’язком і інтернетом, матимуть такий же графік побачень.
Головна ж відмінність – перебувати у платній камері не зможуть рецидивісти та люди, звинувачені у важких злочинах.
«Ця камера розрахована на осіб, які вчинили нетяжкі злочини або злочини з необережності. Тобто особи, які фактично не мають кримінального минулого», – каже начальник СІЗО.
Разом із запуском камери стартує ще одна послуга: можна купити сертифікат на перебування у такій камері для людини, яка вчинила злочин.
«Сертифікат діє пів року. Вартість його така сама, як і вартість камери», – повідомив Сергій Киреєв.
Заселити цю камеру або придбати сертифікат на перебування можна вже з 13 серпня. Якщо попит на таку камеру буде, з часом обіцяють облаштувати додаткову.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає Перший.
«У звичайній камері заборонено використовувати ось такі ліжка, які є незакріплені, відповідно не дозволено використовувати шафи, холодильники, мікрохвильові печі», – розповів начальник Луцького слідчого ізолятора Сергій Киреєв.
Також у платній кімнаті стіл і стільці не прикріплені до підлоги, є книжкова полиця.
Ще одна перевага – окремі душ, туалет і навіть бойлер. Для порівняння: в’язні СІЗО, які сидять у звичайних камерах, мають лише один банний день у тиждень
Є тут і невеличка кухня.
Вартуватиме така камера 300 грн за добу з людини. За тиждень – 2 тисячі гривень. За місяць акційна пропозиція – 2 300 грн.
«Це низька ціна, тому що ціни набагато вищі, наприклад у Хмельницткому СІЗО, де ціна сягає 4 тисяч за місяць. Ціна визначалася з Міністерством юстиції згідно з коефіцієнтом регіональності. Бралася до уваги кожна область окремо, дивилися квадратуру камери, наповненість засобами», – повідомив Сергій Киреєв.
Нині у Луцькому СІЗО утримують під вартою 282 людини, з них шестеро – неповнолітні. Максимальна кількість в одній камері – 10 осіб.
В’язні із платної камери матимуть таке ж дозвілля, як і ті, хто сидить у звичайній. Так само не можуть користуватися зв’язком і інтернетом, матимуть такий же графік побачень.
Головна ж відмінність – перебувати у платній камері не зможуть рецидивісти та люди, звинувачені у важких злочинах.
«Ця камера розрахована на осіб, які вчинили нетяжкі злочини або злочини з необережності. Тобто особи, які фактично не мають кримінального минулого», – каже начальник СІЗО.
Разом із запуском камери стартує ще одна послуга: можна купити сертифікат на перебування у такій камері для людини, яка вчинила злочин.
«Сертифікат діє пів року. Вартість його така сама, як і вартість камери», – повідомив Сергій Киреєв.
Заселити цю камеру або придбати сертифікат на перебування можна вже з 13 серпня. Якщо попит на таку камеру буде, з часом обіцяють облаштувати додаткову.
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