Відійшов у вічність відомий пасічник з Волині
Сьогодні, 14:52
Помер Решетило Олексій Омелянович - почесний пасічник України, член Спілки пасічників України, найстарший з Братства бджолярів Землі Волинської "Ройовий Стан".
Про це повідомив Володимир Дмитрук.
Серце волинянина перестало битися на 92 році життя. Прощання із Олексієм Решетилом відбудеться завтра, 16 серпня, о 12 годині в капличці на території обласної лікарні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття близьким та рідним Олексія Омеляновича.
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Про це повідомив Володимир Дмитрук.
Серце волинянина перестало битися на 92 році життя. Прощання із Олексієм Решетилом відбудеться завтра, 16 серпня, о 12 годині в капличці на території обласної лікарні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття близьким та рідним Олексія Омеляновича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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