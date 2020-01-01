Відійшов у вічність відомий пасічник з Волині

Решетило Олексій Омелянович - почесний пасічник України, член Спілки пасічників України, найстарший з Братства бджолярів Землі Волинської "Ройовий Стан".



Про це



Серце волинянина перестало битися на 92 році життя. Прощання із Олексієм Решетилом відбудеться завтра, 16 серпня, о 12 годині в капличці на території обласної лікарні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття близьким та рідним Олексія Омеляновича.



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