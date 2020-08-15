Державники мають об'єднуватися, і логічно це робити навколо «ЄС», – Ярош
Сьогодні, 16:33
Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош вважає, що доля держави залежить від об'єднання всіх патріотичних сил.
Про це інформує Еспресо.
Під час багатотисячної акції проти реваншу "п'ятої колони" Кремля, яка відбулася у центрі Дніпра, він зазначив журналістам, що підтримує об'єднавчі процеси і вважає логічним гуртуватися навколо партії Петра Порошенка – як найбільшої української опозиційної сили.
"Як на мене, йдеться про об'єднання не лише на рівні Дніпра, а на загальноукраїнському рівні, бо від того зараз доля держави, знову ж таки, залежить. Я неодноразово говорив, що ми перемагаємо тільки тоді, коли ми єдині. Майдани 2004-го і 2013-2014 років, війна, коли нам вдалося зупинити ворога. І це робили якраз і ті люди, які тут присутні", – нагадав Ярош.
"Я підтримую всі об'єднавчі процеси. У зв'язку з тим, що "Європейська солідарність", я так розумію, тут найрейтинговіша сила, то логічно, щоби люди долучалися з різних середовищ державницьких – і громадських, і політичних, до цієї сили. Зараз не можна ділитися", – переконаний Ярош.
І додав: "Я розумію, що місцеві вибори мають свою специфіку, але ця специфіка не має заважати протидії реваншу Росії в Україні, не має заважати протидії тому популізму тотальному, який існує зараз у владі. Тому ми за єднання, однозначно".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Еспресо.
Під час багатотисячної акції проти реваншу "п'ятої колони" Кремля, яка відбулася у центрі Дніпра, він зазначив журналістам, що підтримує об'єднавчі процеси і вважає логічним гуртуватися навколо партії Петра Порошенка – як найбільшої української опозиційної сили.
"Як на мене, йдеться про об'єднання не лише на рівні Дніпра, а на загальноукраїнському рівні, бо від того зараз доля держави, знову ж таки, залежить. Я неодноразово говорив, що ми перемагаємо тільки тоді, коли ми єдині. Майдани 2004-го і 2013-2014 років, війна, коли нам вдалося зупинити ворога. І це робили якраз і ті люди, які тут присутні", – нагадав Ярош.
"Я підтримую всі об'єднавчі процеси. У зв'язку з тим, що "Європейська солідарність", я так розумію, тут найрейтинговіша сила, то логічно, щоби люди долучалися з різних середовищ державницьких – і громадських, і політичних, до цієї сили. Зараз не можна ділитися", – переконаний Ярош.
І додав: "Я розумію, що місцеві вибори мають свою специфіку, але ця специфіка не має заважати протидії реваншу Росії в Україні, не має заважати протидії тому популізму тотальному, який існує зараз у владі. Тому ми за єднання, однозначно".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Державники мають об'єднуватися, і логічно це робити навколо «ЄС», – Ярош
Сьогодні, 16:33
Старе місто декілька днів потопало у темряві: назвали причину
Сьогодні, 16:30
Відійшов у вічність відомий пасічник з Волині
Сьогодні, 14:52