Державники мають об'єднуватися, і логічно це робити навколо «ЄС», – Ярош

Дмитро Ярош вважає, що доля держави залежить від об'єднання всіх патріотичних сил.



Про це інформує



Під час багатотисячної акції проти реваншу "п'ятої колони" Кремля, яка відбулася у центрі Дніпра, він зазначив журналістам, що підтримує об'єднавчі процеси і вважає логічним гуртуватися навколо партії Петра Порошенка – як найбільшої української опозиційної сили.



"Як на мене, йдеться про об'єднання не лише на рівні Дніпра, а на загальноукраїнському рівні, бо від того зараз доля держави, знову ж таки, залежить. Я неодноразово говорив, що ми перемагаємо тільки тоді, коли ми єдині. Майдани 2004-го і 2013-2014 років, війна, коли нам вдалося зупинити ворога. І це робили якраз і ті люди, які тут присутні", – нагадав Ярош.



"Я підтримую всі об'єднавчі процеси. У зв'язку з тим, що "Європейська солідарність", я так розумію, тут найрейтинговіша сила, то логічно, щоби люди долучалися з різних середовищ державницьких – і громадських, і політичних, до цієї сили. Зараз не можна ділитися", – переконаний Ярош.



І додав: "Я розумію, що місцеві вибори мають свою специфіку, але ця специфіка не має заважати протидії реваншу Росії в Україні, не має заважати протидії тому популізму тотальному, який існує зараз у владі. Тому ми за єднання, однозначно".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Командувач Української добровольчої арміївважає, що доля держави залежить від об'єднання всіх патріотичних сил.Про це інформує Еспресо Під час багатотисячної акції проти реваншу "п'ятої колони" Кремля, яка відбулася у центрі Дніпра, він зазначив журналістам, що підтримує об'єднавчі процеси і вважає логічним гуртуватися навколо партії– як найбільшої української опозиційної сили."Як на мене, йдеться про об'єднання не лише на рівні Дніпра, а на загальноукраїнському рівні, бо від того зараз доля держави, знову ж таки, залежить. Я неодноразово говорив, що ми перемагаємо тільки тоді, коли ми єдині. Майдани 2004-го і 2013-2014 років, війна, коли нам вдалося зупинити ворога. І це робили якраз і ті люди, які тут присутні", – нагадав Ярош."Я підтримую всі об'єднавчі процеси. У зв'язку з тим, що "Європейська солідарність", я так розумію, тут найрейтинговіша сила, то логічно, щоби люди долучалися з різних середовищ державницьких – і громадських, і політичних, до цієї сили. Зараз не можна ділитися", – переконаний Ярош.І додав: "Я розумію, що місцеві вибори мають свою специфіку, але ця специфіка не має заважати протидії реваншу Росії в Україні, не має заважати протидії тому популізму тотальному, який існує зараз у владі. Тому ми за єднання, однозначно".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію