У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



У закладі зазначають, що відтепер дітвора може поновити сили для розваг завдяки смачними, корисними і збалансованими стравами.



Тож лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама у світ смаків». Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ресторації «Брама» оновили дитяче меню.Про це повідомляє адміністрація закладу.У закладі зазначають, що відтепер дітвора може поновити сили для розваг завдяки смачними, корисними і збалансованими стравами.Тож лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама у світ смаків». Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.

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