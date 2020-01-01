У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*
Сьогодні, 12:20
У ресторації «Брама» оновили дитяче меню.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
У закладі зазначають, що відтепер дітвора може поновити сили для розваг завдяки смачними, корисними і збалансованими стравами.
Тож лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама у світ смаків». Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
У закладі зазначають, що відтепер дітвора може поновити сили для розваг завдяки смачними, корисними і збалансованими стравами.
Тож лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама у світ смаків». Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 12:20