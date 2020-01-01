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У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*

У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*
У ресторації «Брама» оновили дитяче меню.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

У закладі зазначають, що відтепер дітвора може поновити сили для розваг завдяки смачними, корисними і збалансованими стравами.

Тож лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама у світ смаків». Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.

У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*

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Теги: Брама у світ смаків, Луцьк, реклама, дитяче меню
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