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На Волині заборонять ловити раків

На Волині заборонять ловити раків
З 20 серпня по 30 вересня 2020 року на Волині діятиме заборона на вилов раків.

Про це повідомляє рибоохоронний патруль області.

«Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції цього виду водних біоресурсів на час другої линьки. Линька триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може тривати від одного до півтора місяця. В час линьки раки не захищені та малорухомі, що й робить їх легкою здобиччю для браконьєрів», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Розрахунок збитків за незаконне добування цих річкових мешканців здійснюватиметься відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди в наслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.

Обмеження тривають не тільки у період нересту, линьки та виношування ікри. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екз. раків на водоймах загального користування та 50 екз. - на водоймах, де впроваджене платне рибальство.

Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування. Також забороняється вилов раків менших, ніж 10 см.

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Теги: раки, рибпатруль, Волинь, вода
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