На Любомльщині четверо рибалок-браконьєрів натягали сітками риби на понад 12 тисяч

14 серпня під час рейду на водойми Любомльського району викрили ряд грубих порушень правил рибальства.Порушники завдали збитків на понад 12 тисяч гривень, – повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.Так, в ході рибоохоронної роботи на річці Тенетиска, поблизу села Крушинець Любомльського району викрили двох порушників. Громадяни ловили рибу сітками. Порушники встигли зловити таку рибу: сомик карликовий – 81 екз., плітка – 25 екз., щука – 19 екз., карась сріблястий – 9 екз., ротан – 9 екз. та 5 екз. верховодки. Сума завданих збитків склала 10 353 грн.Згодом там же зафіксували аналогічне порушення. Двоє громадян за допомогою сіток виловили: 30 екз. канадського сомика, 4 екз. щуки та 1 екз. карася звичайного. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 2 200 грн.На осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються до передачі в суд для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.