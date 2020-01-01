На Любомльщині четверо рибалок-браконьєрів натягали сітками риби на понад 12 тисяч
Сьогодні, 18:28
14 серпня під час рейду на водойми Любомльського району викрили ряд грубих порушень правил рибальства.
Порушники завдали збитків на понад 12 тисяч гривень, – повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
Так, в ході рибоохоронної роботи на річці Тенетиска, поблизу села Крушинець Любомльського району викрили двох порушників. Громадяни ловили рибу сітками. Порушники встигли зловити таку рибу: сомик карликовий – 81 екз., плітка – 25 екз., щука – 19 екз., карась сріблястий – 9 екз., ротан – 9 екз. та 5 екз. верховодки. Сума завданих збитків склала 10 353 грн.
Згодом там же зафіксували аналогічне порушення. Двоє громадян за допомогою сіток виловили: 30 екз. канадського сомика, 4 екз. щуки та 1 екз. карася звичайного. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 2 200 грн.
На осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються до передачі в суд для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
Довідково: Розрахунок за незаконне добування інших водних біоресурсів здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину щуки становить 340 грн, карася сріблястого – 17 грн, плітки – 85 грн, верховодки – 17 грн, сомика карликового – 17 грн, карася звичайного – 330 грн, ротана – 17 грн.
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Порушники завдали збитків на понад 12 тисяч гривень, – повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
Так, в ході рибоохоронної роботи на річці Тенетиска, поблизу села Крушинець Любомльського району викрили двох порушників. Громадяни ловили рибу сітками. Порушники встигли зловити таку рибу: сомик карликовий – 81 екз., плітка – 25 екз., щука – 19 екз., карась сріблястий – 9 екз., ротан – 9 екз. та 5 екз. верховодки. Сума завданих збитків склала 10 353 грн.
Згодом там же зафіксували аналогічне порушення. Двоє громадян за допомогою сіток виловили: 30 екз. канадського сомика, 4 екз. щуки та 1 екз. карася звичайного. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 2 200 грн.
На осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються до передачі в суд для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
Довідково: Розрахунок за незаконне добування інших водних біоресурсів здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину щуки становить 340 грн, карася сріблястого – 17 грн, плітки – 85 грн, верховодки – 17 грн, сомика карликового – 17 грн, карася звичайного – 330 грн, ротана – 17 грн.
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