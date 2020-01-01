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На Волині лікарня придбала кросовер

На Волині лікарня придбала кросовер
Любомльська лікарня придбала кросовер майже за 300 тисяч гривень.

Відбулися відкриті торги для визначення постачальника легкового автомобіля «Chery Tiggo 2», які оголосило комунальне некомерційне підприємство «Любомльське територіальне медичне об'єднання Любомльської районної ради». Про це пише Район.Любомль.

Участь у торгах взяли ПрАТ «Волинь-авто» та ТОВ «Богдан-авто Луцьк».

Переможцем стало ПрАТ «Волинь-авто», яке запропонувало автомобіль на одну гривню дешевше, аніж ТОВ «Богдан-авто Луцьк» 294 тисячі 999 гривень.

Договір з постачальником підписали 13 серпня.

Нагадаємо, кілька місяців тому Любомльська лікарня вже придбала новенького кросовера «KIA Sportage».


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Теги: лікарня, тендер, Любомль, кросовер
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