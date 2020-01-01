На Волині авто злетіло з дороги і врізалось у відбійник. ФОТО
Сьогодні, 21:45
В ніч з 14-го на 15-те серпня на дорозі Н-22 Луцьк – Володимир-Волинський сталася ДТП. Легковий автомобіль в’їхав у відбійник. На місці події лишилось понівечене авто.
Світлину пошкодженого автомобіля опублікували у фейсбук-спільноті Твій Володимир, пише БУГ.
“Подія сталась уночі, номерів немає і авто зачинене”, – йдеться у дописі спільноти.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Ймовірно, водій не впорався із керуванням.
Деталі згодом.
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Світлину пошкодженого автомобіля опублікували у фейсбук-спільноті Твій Володимир, пише БУГ.
“Подія сталась уночі, номерів немає і авто зачинене”, – йдеться у дописі спільноти.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Ймовірно, водій не впорався із керуванням.
Деталі згодом.
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