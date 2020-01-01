На Волині авто злетіло з дороги і врізалось у відбійник. ФОТО





Світлину пошкодженого автомобіля опублікували у фейсбук-спільноті



“Подія сталась уночі, номерів немає і авто зачинене”, – йдеться у дописі спільноти.



Інформація про постраждалих уточнюється.



Ймовірно, водій не впорався із керуванням.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч з 14-го на 15-те серпня на дорозі Н-22 Луцьк – Володимир-Волинський сталася ДТП. Легковий автомобіль в’їхав у відбійник. На місці події лишилось понівечене авто.Світлину пошкодженого автомобіля опублікували у фейсбук-спільноті Твій Володимир , пише БУГ “Подія сталась уночі, номерів немає і авто зачинене”, – йдеться у дописі спільноти.Інформація про постраждалих уточнюється.Ймовірно, водій не впорався із керуванням.Деталі згодом.

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