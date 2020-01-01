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На Волині авто злетіло з дороги і врізалось у відбійник. ФОТО

На Волині авто злетіло з дороги і врізалось у відбійник. ФОТО
В ніч з 14-го на 15-те серпня на дорозі Н-22 Луцьк – Володимир-Волинський сталася ДТП. Легковий автомобіль в’їхав у відбійник. На місці події лишилось понівечене авто.

Світлину пошкодженого автомобіля опублікували у фейсбук-спільноті Твій Володимир, пише БУГ.

“Подія сталась уночі, номерів немає і авто зачинене”, – йдеться у дописі спільноти.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Ймовірно, водій не впорався із керуванням.

Деталі згодом.

На Волині авто злетіло з дороги і врізалось у відбійник. ФОТО

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Теги: авто, відбійник, Володимир, аварія
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