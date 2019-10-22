Волинянин потребує допомоги в боротьбі з онкозахворюванням
Сьогодні, 22:24
28-річний мешканець Нововолинська бореться з онкологією. Родина потребує фінансової підтримки.
У Володимира Веремчука виявили злоякісну лімфому, ІV стадія. На лікування треба багато коштів, – пише БУГ.
“Шановні друзі, знайомі і небайдужі люди! Просимо всіх, хто має можливість, допомогти хто як зможе”, – звертаються до небайдужих.
Реквізити для допомоги: 4149 4991 1368 7576 – батько Володимир Володимирович Веремчук.
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У Володимира Веремчука виявили злоякісну лімфому, ІV стадія. На лікування треба багато коштів, – пише БУГ.
“Шановні друзі, знайомі і небайдужі люди! Просимо всіх, хто має можливість, допомогти хто як зможе”, – звертаються до небайдужих.
Реквізити для допомоги: 4149 4991 1368 7576 – батько Володимир Володимирович Веремчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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