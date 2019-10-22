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Волинянин потребує допомоги в боротьбі з онкозахворюванням

Волинянин потребує допомоги в боротьбі з онкозахворюванням
28-річний мешканець Нововолинська бореться з онкологією. Родина потребує фінансової підтримки.

У Володимира Веремчука виявили злоякісну лімфому, ІV стадія. На лікування треба багато коштів, – пише БУГ.

“Шановні друзі, знайомі і небайдужі люди! Просимо всіх, хто має можливість, допомогти хто як зможе”, – звертаються до небайдужих.

Реквізити для допомоги: 4149 4991 1368 7576 – батько Володимир Володимирович Веремчук.

Волинянин потребує допомоги в боротьбі з онкозахворюванням
Волинянин потребує допомоги в боротьбі з онкозахворюванням



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Теги: Володимир Веремчук, допомога, онко
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