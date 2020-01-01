16 серпня на Волині: гортаючи календар

Ірина Мельник (на фото), журналіст Тетяна Урбан, депутат Луцької міської ради від "Свободи" Микола Романюк та політик Адам Мартинюк.



Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.



Вітаємо також іменинників цього дня - Антонів, В'ячеславів, Іванів, Кузьмів і Соломій та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні відзначають день народження фотограф(на фото), журналіст, депутат Луцької міської ради від "Свободи"та політикВітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.Вітаємо також іменинників цього дня - Антонів, В'ячеславів, Іванів, Кузьмів і Соломій та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію