16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження фотограф Ірина Мельник (на фото), журналіст Тетяна Урбан, депутат Луцької міської ради від "Свободи" Микола Романюк та політик Адам Мартинюк.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Вітаємо також іменинників цього дня - Антонів, В'ячеславів, Іванів, Кузьмів і Соломій та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!
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Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Вітаємо також іменинників цього дня - Антонів, В'ячеславів, Іванів, Кузьмів і Соломій та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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