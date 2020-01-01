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16 серпня на Волині: гортаючи календар

16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження фотограф Ірина Мельник (на фото), журналіст Тетяна Урбан, депутат Луцької міської ради від "Свободи" Микола Романюк та політик Адам Мартинюк.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

Вітаємо також іменинників цього дня - Антонів, В'ячеславів, Іванів, Кузьмів і Соломій та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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