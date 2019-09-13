Волинянина, який витяг з води 10-річного хлопчика, нагородили грамотою. ФОТО
Сьогодні, 23:32
13 серпня в смт. Маневичі за мужність, відвагу та правильні дії при порятунку потопаючої дитини місцевого мешканця Юрія Шинкарука нагородили грамотою Управління ДСНС України у Волинській області.
Про це інформують на сайті ДСНС у Волинській області.
Обідньої пори, 6 червня, Юрій Шинкарук зустрівся із товаришем Максимом Шишоліком на березі ставка у смт. Маневичі, де Максим саме рибалив. Увагу чоловіків привернули діти, які неподалік пірнали з містка й бавилися на воді. Коли раптом один хлопчик почав тонути.
Не вагаючись, чоловіки кинулися на допомогу. Юрій першим стрибнув у воду, не скидаючи ані одягу, ані взуття.
«Розумів, що хлопчик буде у паніці чіплятися за мене, тому оббіг по містку трохи далі, підплив ззаду, пірнув і виштовхнув його на поверхню,» - розповів Юрій Шинкарук.
Уже з містка хлопчика підхопив Максим Шишолік.
Чоловіки поклали дитину на бік й вона почала викашлювати воду. За декілька хвилин хлопчик отямився й заспокоївся.
З’ясувалося, що врятований 10-річний хлопчик того дня вчився плавати. Якби на місці події не опинилися Юрій Шинкарук та Максим Шишолік неприпустимі розваги й порушення правил безпеки на воді могли б вартувати дитині життя.
Як зазначила начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Управління ДСНС України у Волинській області Ірина Варварук, рішучі й правильні дії небайдужих до чужої долі чоловіків допомогли врятувати дитяче життя.
«Цей випадок, безперечно, - прояв героїзму у наш час. Тож, побувавши на місці й відтворивши хід тих подій, вважаємо, що заохочення потребують і дії рятівника Максима Шишоліка, а кандидатуру Юрія Шинкарука подаватимемо на участь у Всеукраїнській Акції «Герой-рятувальник року», - зазначила Ірина Варварук.
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Про це інформують на сайті ДСНС у Волинській області.
Обідньої пори, 6 червня, Юрій Шинкарук зустрівся із товаришем Максимом Шишоліком на березі ставка у смт. Маневичі, де Максим саме рибалив. Увагу чоловіків привернули діти, які неподалік пірнали з містка й бавилися на воді. Коли раптом один хлопчик почав тонути.
Не вагаючись, чоловіки кинулися на допомогу. Юрій першим стрибнув у воду, не скидаючи ані одягу, ані взуття.
«Розумів, що хлопчик буде у паніці чіплятися за мене, тому оббіг по містку трохи далі, підплив ззаду, пірнув і виштовхнув його на поверхню,» - розповів Юрій Шинкарук.
Уже з містка хлопчика підхопив Максим Шишолік.
Чоловіки поклали дитину на бік й вона почала викашлювати воду. За декілька хвилин хлопчик отямився й заспокоївся.
З’ясувалося, що врятований 10-річний хлопчик того дня вчився плавати. Якби на місці події не опинилися Юрій Шинкарук та Максим Шишолік неприпустимі розваги й порушення правил безпеки на воді могли б вартувати дитині життя.
Як зазначила начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Управління ДСНС України у Волинській області Ірина Варварук, рішучі й правильні дії небайдужих до чужої долі чоловіків допомогли врятувати дитяче життя.
«Цей випадок, безперечно, - прояв героїзму у наш час. Тож, побувавши на місці й відтворивши хід тих подій, вважаємо, що заохочення потребують і дії рятівника Максима Шишоліка, а кандидатуру Юрія Шинкарука подаватимемо на участь у Всеукраїнській Акції «Герой-рятувальник року», - зазначила Ірина Варварук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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