Волинянина, який витяг з води 10-річного хлопчика, нагородили грамотою. ФОТО

Юрія Шинкарука нагородили грамотою Управління ДСНС України у Волинській області.



Про це інформують на сайті



Обідньої пори, 6 червня, Юрій Шинкарук зустрівся із товаришем Максимом Шишоліком на березі ставка у смт. Маневичі, де Максим саме рибалив. Увагу чоловіків привернули діти, які неподалік пірнали з містка й бавилися на воді. Коли раптом один хлопчик почав тонути.



Не вагаючись, чоловіки кинулися на допомогу. Юрій першим стрибнув у воду, не скидаючи ані одягу, ані взуття.



«Розумів, що хлопчик буде у паніці чіплятися за мене, тому оббіг по містку трохи далі, підплив ззаду, пірнув і виштовхнув його на поверхню,» - розповів Юрій Шинкарук.



Уже з містка хлопчика підхопив Максим Шишолік.



Чоловіки поклали дитину на бік й вона почала викашлювати воду. За декілька хвилин хлопчик отямився й заспокоївся.



З’ясувалося, що врятований 10-річний хлопчик того дня вчився плавати. Якби на місці події не опинилися Юрій Шинкарук та Максим Шишолік неприпустимі розваги й порушення правил безпеки на воді могли б вартувати дитині життя.





Як зазначила начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Управління ДСНС України у Волинській області Ірина Варварук, рішучі й правильні дії небайдужих до чужої долі чоловіків допомогли врятувати дитяче життя.



«Цей випадок, безперечно, - прояв героїзму у наш час. Тож, побувавши на місці й відтворивши хід тих подій, вважаємо, що заохочення потребують і дії рятівника Максима Шишоліка, а кандидатуру Юрія Шинкарука подаватимемо на участь у Всеукраїнській Акції «Герой-рятувальник року», - зазначила Ірина Варварук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 серпня в смт. Маневичі за мужність, відвагу та правильні дії при порятунку потопаючої дитини місцевого мешканцянагородили грамотою Управління ДСНС України у Волинській області.Про це інформують на сайті ДСНС у Волинській області Обідньої пори, 6 червня, Юрій Шинкарук зустрівся із товаришемна березі ставка у смт. Маневичі, де Максим саме рибалив. Увагу чоловіків привернули діти, які неподалік пірнали з містка й бавилися на воді. Коли раптом один хлопчик почав тонути.Не вагаючись, чоловіки кинулися на допомогу. Юрій першим стрибнув у воду, не скидаючи ані одягу, ані взуття.«Розумів, що хлопчик буде у паніці чіплятися за мене, тому оббіг по містку трохи далі, підплив ззаду, пірнув і виштовхнув його на поверхню,» - розповів Юрій Шинкарук.Уже з містка хлопчика підхопив Максим Шишолік.Чоловіки поклали дитину на бік й вона почала викашлювати воду. За декілька хвилин хлопчик отямився й заспокоївся.З’ясувалося, що врятований 10-річний хлопчик того дня вчився плавати. Якби на місці події не опинилися Юрій Шинкарук та Максим Шишолік неприпустимі розваги й порушення правил безпеки на воді могли б вартувати дитині життя.Як зазначила начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Управління ДСНС України у Волинській області, рішучі й правильні дії небайдужих до чужої долі чоловіків допомогли врятувати дитяче життя.«Цей випадок, безперечно, - прояв героїзму у наш час. Тож, побувавши на місці й відтворивши хід тих подій, вважаємо, що заохочення потребують і дії рятівника Максима Шишоліка, а кандидатуру Юрія Шинкарука подаватимемо на участь у Всеукраїнській Акції «Герой-рятувальник року», - зазначила Ірина Варварук.

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