Набридло карантинне літо: у Луцьку відбувся чемпіонат з пляжного волейболу
Сьогодні, 08:27
ІІ відкритий чемпіонат з пляжного волейболу серед юнаків 2003 і 2005 р. н. та молодших відбувся у Луцьку на оновленому майданчику.
Два дні поспіль, 13 і 14 серпня, молоді та активні волейболісти з 16 команд мали гарну можливість позмагатися у спортивній вправності, пише ІА Волинські новини.
Цьогорічне карантинне літо набридло навіть найзатятішим любителям посидіти вдома. Відкритий чемпіонат міста Луцька з пляжного волейболу серед юнаків зібрав багато охочих позмагатися просто неба.
Проте найголовнішою для юних спортсменів була потреба відчути повернення до спортивного життя після довготривалої перерви.
«Вісім команд вчора грало і сьогодні теж. Діти в піску, емоції позитивні, від карантину відходять і тут відпочивають», – тішиться тренер з волейболу Ігор Кравчук.
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Два дні поспіль, 13 і 14 серпня, молоді та активні волейболісти з 16 команд мали гарну можливість позмагатися у спортивній вправності, пише ІА Волинські новини.
Цьогорічне карантинне літо набридло навіть найзатятішим любителям посидіти вдома. Відкритий чемпіонат міста Луцька з пляжного волейболу серед юнаків зібрав багато охочих позмагатися просто неба.
Проте найголовнішою для юних спортсменів була потреба відчути повернення до спортивного життя після довготривалої перерви.
«Вісім команд вчора грало і сьогодні теж. Діти в піску, емоції позитивні, від карантину відходять і тут відпочивають», – тішиться тренер з волейболу Ігор Кравчук.
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