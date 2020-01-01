Набридло карантинне літо: у Луцьку відбувся чемпіонат з пляжного волейболу





Два дні поспіль, 13 і 14 серпня, молоді та активні волейболісти з 16 команд мали гарну можливість позмагатися у спортивній вправності, пише



Цьогорічне карантинне літо набридло навіть найзатятішим любителям посидіти вдома. Відкритий чемпіонат міста Луцька з пляжного волейболу серед юнаків зібрав багато охочих позмагатися просто неба.



Проте найголовнішою для юних спортсменів була потреба відчути повернення до спортивного життя після довготривалої перерви.



«Вісім команд вчора грало і сьогодні теж. Діти в піску, емоції позитивні, від карантину відходять і тут відпочивають», – тішиться тренер з волейболу Ігор Кравчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ІІ відкритий чемпіонат з пляжного волейболу серед юнаків 2003 і 2005 р. н. та молодших відбувся у Луцьку на оновленому майданчику.Два дні поспіль, 13 і 14 серпня, молоді та активні волейболісти з 16 команд мали гарну можливість позмагатися у спортивній вправності, пише ІА Волинські новини Цьогорічне карантинне літо набридло навіть найзатятішим любителям посидіти вдома. Відкритий чемпіонат міста Луцька з пляжного волейболу серед юнаків зібрав багато охочих позмагатися просто неба.Проте найголовнішою для юних спортсменів була потреба відчути повернення до спортивного життя після довготривалої перерви.«Вісім команд вчора грало і сьогодні теж. Діти в піску, емоції позитивні, від карантину відходять і тут відпочивають», – тішиться тренер з волейболу

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