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Дитячий майданчик у місті на Волині – в аварійному стані. ФОТО

Дитячий майданчик у місті на Волині – в аварійному стані. ФОТО
Той факт, що у Ковелі ігровий майданчик для дітей «Казкове містечко» перебуває в аварійному стані вже визнало керівництво міста та парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, на балансі якого й перебуває даний об’єкт.

Адміністрація розклеїла на території майданчику попереджувальні листівки, в яких попросить «у зв’язку з аварійним станом містечка до початку ремонтних робіт не користуватися гірками для спускання», а також вибачилася за тимчасові незручності. Пише Ковель медіа.

Зокрема, на майданчику поламана гірка – з неї стирчить шматок «оголеного» гострого металу; перила не зафіксовані кріпленнями, потрощені; елементи підлоги, по яких діти пересуваються на висоті, протерті або відшарувалися від основи і хитаються. А ще – потрощена гойдалка.

Дитячий майданчик у місті на Волині – в аварійному стані. ФОТО
Дитячий майданчик у місті на Волині – в аварійному стані. ФОТО

Наразі окремі небезпечні елементи конструкції обмотали попереджувальною стрічкою. Поламану гойдалку, яка висіла лише на одному держаку, демонтували. Однак вхід до «Казкового містечка» не закрили, а сам майданчик не обнесли попереджувальною стрічкою. Тому там щодня грається, стрибає та бігає дітвора.

Дитячий майданчик у місті на Волині – в аварійному стані. ФОТО
Дитячий майданчик у місті на Волині – в аварійному стані. ФОТО
Дитячий майданчик у місті на Волині – в аварійному стані. ФОТО

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Теги: Ковель, дитячий майданчик, аварійний стан
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