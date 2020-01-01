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Метальниця з Волині завоювала «золото» на чемпіонаті України

Метальниця з Волині завоювала «золото» на чемпіонаті України
Волинянка Ірина Климець завоювала золоту медаль з метання молота на командному чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувається у Луцьку.

У суботу, 15 серпня, пройшов перший змагальний день, повідомляє ІА "Волинські новини".

Ірина Климець виборола перше місце з результатом 73.01, переметавши срібну медалістку Альону Шамотіну з Дніпропетровщини на шість метрів.

Третє місце посіла Римма Філімошкіна з Донецької області.

Відзначимо, що волинянку тренує майстер спорту з легкої атлетики Роман Черкашин.

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Теги: чемпіонат, метання молота, легка атлетика
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