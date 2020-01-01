Метальниця з Волині завоювала «золото» на чемпіонаті України
Сьогодні, 04:35
Волинянка Ірина Климець завоювала золоту медаль з метання молота на командному чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувається у Луцьку.
У суботу, 15 серпня, пройшов перший змагальний день, повідомляє ІА "Волинські новини".
Ірина Климець виборола перше місце з результатом 73.01, переметавши срібну медалістку Альону Шамотіну з Дніпропетровщини на шість метрів.
Третє місце посіла Римма Філімошкіна з Донецької області.
Відзначимо, що волинянку тренує майстер спорту з легкої атлетики Роман Черкашин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суботу, 15 серпня, пройшов перший змагальний день, повідомляє ІА "Волинські новини".
Ірина Климець виборола перше місце з результатом 73.01, переметавши срібну медалістку Альону Шамотіну з Дніпропетровщини на шість метрів.
Третє місце посіла Римма Філімошкіна з Донецької області.
Відзначимо, що волинянку тренує майстер спорту з легкої атлетики Роман Черкашин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Економіка України почала відновлюватися, – Шмигаль
Сьогодні, 05:10
Метальниця з Волині завоювала «золото» на чемпіонаті України
Сьогодні, 04:35
Бійка біля клубу у Луцьку: одному з учасників зламали ключицю
Сьогодні, 03:22
На Закарпатті горіла лікарня, евакуювали 200 осіб
Сьогодні, 02:17