Метальниця з Волині завоювала «золото» на чемпіонаті України

Ірина Климець завоювала золоту медаль з метання молота на командному чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувається у Луцьку.



У суботу, 15 серпня, пройшов перший змагальний день, повідомляє



Ірина Климець виборола перше місце з результатом 73.01, переметавши срібну медалістку Альону Шамотіну з Дніпропетровщини на шість метрів.



Третє місце посіла Римма Філімошкіна з Донецької області.



Відзначимо, що волинянку тренує майстер спорту з легкої атлетики Роман Черкашин.

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