вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Окупанти стріляють та укріплюють позиції: ситуація на Донбасі

Окупанти стріляють та укріплюють позиції: ситуація на Донбасі
Російські окупанти не поспішають дотримуватись мінських угод – за минулу добу на фронті зафіксували чотири провокації.

Ворог цілив у районі Авдіївки. Проте у штабі ООС запевняють, що вогонь був переважно провокаційним та зі стрілецької зброї. Українські військові дотримувались режиму тиші, повідомлять Факти.

"З правої сторони противника вівся обстріл зі стрілецької зброї з ПКМ та ДШК. Вночі та зранку немає впевненості у миролюбних діях противника", – підкреслює військовослужбовець ЗСУ Олександр.

На Луганщині противник активно укріплює свої позиції. За даними спостерігачів ОБСЄ, на лінії зіткнення найманці тримають важку техніку.

Тим часом мешканці Травневого повідомляють про ситуацію із життєвими запасами на окупованих територіях. Зізнаються, що всього вистачає, адже гуманітарна допомога приходить вчасно. Кажуть, що мають лиш одне бажання – щоб над головами не літали снаряди.

Також СММ ОБСЄ з початку перемир’я, що діє у зоні ООС з 27 липня, наводить таку статистику: 251 порушення перемир’я на Донбасі, з яких 45 – це вибухи.

У переліку цих порушень також більше 200 пострілів зі стрілецької зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ООС, війна, перемир'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянина, який витяг з води 10-річного хлопчика, нагородили грамотою. ФОТО
Сьогодні, 23:32
Окупанти стріляють та укріплюють позиції: ситуація на Донбасі
Сьогодні, 22:50
Волинянин потребує допомоги в боротьбі з онкозахворюванням
Сьогодні, 22:24
На Волині авто злетіло з дороги і врізалось у відбійник. ФОТО
Сьогодні, 21:45
На Волині лікарня придбала кросовер
Сьогодні, 21:22
Схожі новини
ООС: за минулу добу бойовики 8 разів обстріляли українські позиції ООС: за минулу добу бойовики 8 разів обстріляли українські позиції
09 серпень, 09:32
В ОРДЛО силоміць зганяють до війська мирних мешканців, – розвідка В ОРДЛО силоміць зганяють до війська мирних мешканців, – розвідка
02 серпень, 06:34
Бойовики порушили перемир'я на Донбасі Бойовики порушили перемир'я на Донбасі
27 липень, 12:43
На Донбасі почалося перемир'я На Донбасі почалося перемир'я
27 липень, 00:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянина, який витяг з води 10-річного хлопчика, нагородили грамотою. ФОТО
Сьогодні, 23:32
 0
Окупанти стріляють та укріплюють позиції: ситуація на Донбасі
Сьогодні, 22:50
 0
Волинянин потребує допомоги в боротьбі з онкозахворюванням
Сьогодні, 22:24
 0
На Волині авто злетіло з дороги і врізалось у відбійник. ФОТО
Сьогодні, 21:45
 0
На Волині лікарня придбала кросовер
Сьогодні, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8