Гуртожитки під час карантину: у МОЗ нагадали правила проживання





Як передає



"Проживання в гуртожитках та їх відвідування під час карантину має бути безпечним. Для цього запровадили ряд епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації приміщень. Усі, хто перебуває в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски поза межами кімнати та користуватися спиртовими антисептиками на вході. Своєю чергою адміністрація гуртожитку повинна здійснювати всі необхідні заходи для протидії поширення COVID-19", - йдеться у повідомленні.



На вході в гуртожиток мають бути інформаційні матеріали про профілактику COVID-19 та місця для обробки рук антисептиками.



Також для відвідувачів гуртожитку мають забезпечити щоденний температурний скринінг безконтактним методом.



Як йдеться у правилах, власники та адміністрація гуртожитку мають забезпечити: п'ятиденний запас ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) та їх використання працівниками гуртожитку; постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників; вологе прибирання; дезінфекцію поверхонь кожні 3-4 години; медичне спостереження; доставку усіх необхідних засобів життєдіяльності тим, котрі перебувають на самоізоляції в гуртожитку. Також має бути обмеження масових зборів працівників та осіб, які проживають у гуртожитку, в закритих приміщеннях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я нагадало правила перебування та проживання в гуртожитках на період карантину.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Тelegram-канал Коронавірус-інфо."Проживання в гуртожитках та їх відвідування під час карантину має бути безпечним. Для цього запровадили ряд епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації приміщень. Усі, хто перебуває в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски поза межами кімнати та користуватися спиртовими антисептиками на вході. Своєю чергою адміністрація гуртожитку повинна здійснювати всі необхідні заходи для протидії поширення COVID-19", - йдеться у повідомленні.На вході в гуртожиток мають бути інформаційні матеріали про профілактику COVID-19 та місця для обробки рук антисептиками.Також для відвідувачів гуртожитку мають забезпечити щоденний температурний скринінг безконтактним методом.Як йдеться у правилах, власники та адміністрація гуртожитку мають забезпечити: п'ятиденний запас ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) та їх використання працівниками гуртожитку; постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників; вологе прибирання; дезінфекцію поверхонь кожні 3-4 години; медичне спостереження; доставку усіх необхідних засобів життєдіяльності тим, котрі перебувають на самоізоляції в гуртожитку. Також має бути обмеження масових зборів працівників та осіб, які проживають у гуртожитку, в закритих приміщеннях.

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