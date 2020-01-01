Гуртожитки під час карантину: у МОЗ нагадали правила проживання
Сьогодні, 07:03
Міністерство охорони здоров'я нагадало правила перебування та проживання в гуртожитках на період карантину.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Тelegram-канал Коронавірус-інфо.
"Проживання в гуртожитках та їх відвідування під час карантину має бути безпечним. Для цього запровадили ряд епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації приміщень. Усі, хто перебуває в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски поза межами кімнати та користуватися спиртовими антисептиками на вході. Своєю чергою адміністрація гуртожитку повинна здійснювати всі необхідні заходи для протидії поширення COVID-19", - йдеться у повідомленні.
На вході в гуртожиток мають бути інформаційні матеріали про профілактику COVID-19 та місця для обробки рук антисептиками.
Також для відвідувачів гуртожитку мають забезпечити щоденний температурний скринінг безконтактним методом.
Як йдеться у правилах, власники та адміністрація гуртожитку мають забезпечити: п'ятиденний запас ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) та їх використання працівниками гуртожитку; постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників; вологе прибирання; дезінфекцію поверхонь кожні 3-4 години; медичне спостереження; доставку усіх необхідних засобів життєдіяльності тим, котрі перебувають на самоізоляції в гуртожитку. Також має бути обмеження масових зборів працівників та осіб, які проживають у гуртожитку, в закритих приміщеннях.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє Тelegram-канал Коронавірус-інфо.
"Проживання в гуртожитках та їх відвідування під час карантину має бути безпечним. Для цього запровадили ряд епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації приміщень. Усі, хто перебуває в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски поза межами кімнати та користуватися спиртовими антисептиками на вході. Своєю чергою адміністрація гуртожитку повинна здійснювати всі необхідні заходи для протидії поширення COVID-19", - йдеться у повідомленні.
На вході в гуртожиток мають бути інформаційні матеріали про профілактику COVID-19 та місця для обробки рук антисептиками.
Також для відвідувачів гуртожитку мають забезпечити щоденний температурний скринінг безконтактним методом.
Як йдеться у правилах, власники та адміністрація гуртожитку мають забезпечити: п'ятиденний запас ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) та їх використання працівниками гуртожитку; постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників; вологе прибирання; дезінфекцію поверхонь кожні 3-4 години; медичне спостереження; доставку усіх необхідних засобів життєдіяльності тим, котрі перебувають на самоізоляції в гуртожитку. Також має бути обмеження масових зборів працівників та осіб, які проживають у гуртожитку, в закритих приміщеннях.
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