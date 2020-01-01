Економіка України почала відновлюватися, – Шмигаль

Денис Шмигаль констатував, що українська економіка почала відновлюватися у третьому кварталі.



Як передає



"У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно", - написав Шмигаль.



Він також наголосив, що коронакриза спричинила одну з найбільших економічних рецесій за останні 70 років.



"Фактично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі: Іспанія -22,1%, Велика Британія - 21,7%, Франція -19%, Німеччина -11,7%, Україна - 11,4%, США -9,5%, Польща -7,9%", - додав Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністрконстатував, що українська економіка почала відновлюватися у третьому кварталі.Як передає Укрінформ , про це він зазначив у facebook."У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно", - написав Шмигаль.Він також наголосив, що коронакриза спричинила одну з найбільших економічних рецесій за останні 70 років."Фактично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі: Іспанія -22,1%, Велика Британія - 21,7%, Франція -19%, Німеччина -11,7%, Україна - 11,4%, США -9,5%, Польща -7,9%", - додав Шмигаль.

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