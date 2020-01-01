На Закарпатті горіла лікарня, евакуювали 200 осіб





Про це повідомляє



“15 серпня о 12:02 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу у Хустській центральній районній лікарні ім. Віцинського, що на вул. І.Франка. На місце негайно скерували 2 одиниці техніки та 14 рятувальників, які приступили до гасіння. Через дим вогнеборцям довелось вивести на свіже повітря 40 чоловік персоналу та 160 пацієнтів”, - йдеться у повідомленні.



Осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі.



Причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вогнеборці загасили пожежу в Хустській районній лікарні. Через задимлення з медичного закладу довелося евакуювати 200 осіб.Про це повідомляє Управління ДСНС в Закарпатській області “15 серпня о 12:02 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу у Хустській центральній районній лікарні ім. Віцинського, що на вул. І.Франка. На місце негайно скерували 2 одиниці техніки та 14 рятувальників, які приступили до гасіння. Через дим вогнеборцям довелось вивести на свіже повітря 40 чоловік персоналу та 160 пацієнтів”, - йдеться у повідомленні.Осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі.Причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.

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