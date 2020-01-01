На Закарпатті горіла лікарня, евакуювали 200 осіб
Сьогодні, 02:17
Вогнеборці загасили пожежу в Хустській районній лікарні. Через задимлення з медичного закладу довелося евакуювати 200 осіб.
Про це повідомляє Управління ДСНС в Закарпатській області.
“15 серпня о 12:02 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу у Хустській центральній районній лікарні ім. Віцинського, що на вул. І.Франка. На місце негайно скерували 2 одиниці техніки та 14 рятувальників, які приступили до гасіння. Через дим вогнеборцям довелось вивести на свіже повітря 40 чоловік персоналу та 160 пацієнтів”, - йдеться у повідомленні.
Осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі.
Причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.
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Про це повідомляє Управління ДСНС в Закарпатській області.
“15 серпня о 12:02 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу у Хустській центральній районній лікарні ім. Віцинського, що на вул. І.Франка. На місце негайно скерували 2 одиниці техніки та 14 рятувальників, які приступили до гасіння. Через дим вогнеборцям довелось вивести на свіже повітря 40 чоловік персоналу та 160 пацієнтів”, - йдеться у повідомленні.
Осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі.
Причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.
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