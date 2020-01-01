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На Закарпатті горіла лікарня, евакуювали 200 осіб

На Закарпатті горіла лікарня, евакуювали 200 осіб
Вогнеборці загасили пожежу в Хустській районній лікарні. Через задимлення з медичного закладу довелося евакуювати 200 осіб.

Про це повідомляє Управління ДСНС в Закарпатській області.

“15 серпня о 12:02 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу у Хустській центральній районній лікарні ім. Віцинського, що на вул. І.Франка. На місце негайно скерували 2 одиниці техніки та 14 рятувальників, які приступили до гасіння. Через дим вогнеборцям довелось вивести на свіже повітря 40 чоловік персоналу та 160 пацієнтів”, - йдеться у повідомленні.

Осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі.

Причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.

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Теги: лікарня, пожежа, рятувальники
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