Курс валют у Луцьку на 16 серпня





Євро при купівлі становить – 32.130, продажу – 32.200.



Курс російського рубля: купівля – 0.373, продаж – 0.376.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.200, продаж – 7.290.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.380, а продаж – 27.450.Євро при купівлі становить – 32.130, продажу – 32.200.Курс російського рубля: купівля – 0.373, продаж – 0.376.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.200, продаж – 7.290.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію