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Курс валют у Луцьку на 16 серпня

Курс валют у Луцьку на 16 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.380, а продаж – 27.450.

Євро при купівлі становить – 32.130, продажу – 32.200.

Курс російського рубля: купівля – 0.373, продаж – 0.376.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.200, продаж – 7.290.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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